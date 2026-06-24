Εικόνες καταστροφής στο ιστορικό ξενοδοχείο του Λουτρακίου που παραδόθηκε στις φλόγες

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Σκηνές καταστροφής άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) σε εγκαταλελειμμένο ιστορικό ξενοδοχείο στο Λουτράκι.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε με ταχύτητα στο κτίριο, τυλίγοντας μεγάλο μέρος του στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή και ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση. Η εικόνα του φλεγόμενου ξενοδοχείου προκάλεσε ανησυχία, καθώς το κτίριο βρίσκεται κοντά σε κατοικίες.

πηγή: KorinthosTV

Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου και πήρε γρήγορα μεγάλη έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Ειδικότερα επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή Εθελοντών.

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Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο ιστορικό κτίριο, καθώς μεγάλο τμήμα του καταστράφηκε από τις φλόγες.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.