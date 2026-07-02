Ένας χρόνος χωρίς τον Ζότα: Συγκλονίζει ο Νέβες - «Του στέλνω ακόμα μηνύματα»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, στο δυστύχημα που συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος επιθετικός έχασε τη ζωή του στην Ισπανία στις 3 Ιουλίου 2025, μόλις 11 ημέρες μετά τον γάμο του με τη Ρούτε Καρντόσο.

Με αφορμή την επέτειο, ο Ρούμπεν Νέβες προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει σταματήσει να «επικοινωνεί» με τον αδικοχαμένο φίλο και συμπαίκτη του.

«Λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Έχουμε μια ομάδα στο WhatsApp με τη Ρούτε και τον Ντιόγκο. Η ομάδα υπάρχει ακόμη και συνεχίζουμε να γράφουμε εκεί. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ξεχωριστό, ανοίγω τη συνομιλία που έχω κρατήσει και του στέλνω μήνυμα», δήλωσε ο Πορτογάλος μέσος στην εκπομπή Alta Definição.

Ο Νέβες, που συνδέθηκε με τον Ζότα σε Πόρτο, Γουλβς και Εθνική Πορτογαλίας, αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο φορώντας συμβολικά τη φανέλα με το Νο21, αποτίοντας φόρο τιμής στον στενό του φίλο.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (3/7) την Κροατία στο Τορόντο, με στόχο την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας τον Ζότα «τον ήλιο και το φως μας», ενώ υπενθύμισε ότι είχε συμπεριλάβει συμβολικά τον εκλιπόντα επιθετικό ως τον «26ο παίκτη» της αποστολής όταν ανακοίνωσε την ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Portugal face Croatia at midnight Portuguese time, exactly one year after the passing of Diogo Jota.



The Portuguese players have been wearing a special bracelet throughout this World Cup, with their own name and Diogo Jota's name on it.



He is always with them, and he will be… pic.twitter.com/XBSJJQ8IFD — 433 (@433) July 2, 2026

Ο Ντιόγκο Ζότα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στη Λίβερπουλ όσο και στην Εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέγραψε 49 συμμετοχές και 14 γκολ. Η πορεία του, από την Γκοντομάρ μέχρι την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη γενιά.