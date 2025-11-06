Ενεργειακό «πακέτο» στήριξης για επιχειρήσεις – Ποιοι θα ωφεληθούν και πότε αναμένονται οι αποφάσεις

Με τη «βεντάλια» των δικαιούχων να ανοίγει πέρα από τη βαριά ενεργοβόρα βιομηχανία, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην τελική φάση της άσκησης για τη θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τις οριστικές αποφάσεις να «κλειδώνουν» πιθανότατα εντός Νοεμβρίου.

Η κατεύθυνση του σχεδίου έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις αρχικές συζητήσεις. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει στοχευμένα μέτρα, προσαρμοσμένα ανά κατηγορία επιχειρήσεων, ώστε η στήριξη να είναι δίκαιη και αποτελεσματική.

Πέντε έως έξι σενάρια στο τραπέζι

Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, το ΥΠΕΝ έχει καταρτίσει πέντε έως έξι εναλλακτικά σενάρια, καθένα με διαφορετικό κόστος και αντίκτυπο. Τα σχέδια αυτά θα τεθούν υπόψη του υπουργείου Οικονομικών και του Μεγάρου Μαξίμου πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.



Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, εκτίμησε μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο της Ναυτεμπορικής ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες — ακόμη και έως το τέλος του μήνα.

Στοχευμένα μέτρα με ελεγχόμενο κόστος

Το κυβερνητικό σχέδιο κινείται προς τη διεύρυνση των δικαιούχων, μέσα από εξειδικευμένες παρεμβάσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν:

καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων στήριξης,

ή ακόμη και την εισαγωγή νέων.

Η επιλογή στοχευμένων και όχι οριζόντιων μέτρων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και μικρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, για τη βιομηχανία εξετάζεται η αύξηση των εσόδων από τον μηχανισμό αντιστάθμισης, μέσω της ανόδου του ποσοστού των εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων που θα κατευθύνονται υπέρ της, από 13% σήμερα έως και 25%.

Με αυτόν τον τρόπο, θα διοχετευτούν πρόσθετοι πόροι χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ενισχύοντας επιχειρήσεις που δεν έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης.

«Αυστηροί υπολογισμοί» και το ιταλικό μοντέλο

Οι τελικές επιλογές προϋποθέτουν αυστηρή κοστολόγηση, ώστε να αποφευχθούν είτε μέτρα «στα χαρτιά» χωρίς επαρκή χρηματοδότηση είτε ανεπιθύμητες παράπλευρες συνέπειες.

Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Από την πλευρά του, ο ΣΕΒ επιμένει στην υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου, το οποίο έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» της Κομισιόν και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση που θα χρειαστεί νέα έγκριση από τις Βρυξέλλες.

Άμεση λύση ζητούν κυβέρνηση και βιομηχανία

Κυβέρνηση και βιομηχανία φαίνεται να συγκλίνουν στην ανάγκη για μια άμεση και εφαρμόσιμη λύση. Η μεν κυβέρνηση θέλει να αποφύγει νέους, χρονοβόρους γύρους διαπραγμάτευσης με την Ε.Ε., ενώ η δε βιομηχανία «καίγεται» για ένα μέτρο-ανακούφιση, που θα περιορίσει το ενεργειακό κόστος που «ροκανίζει» την ανταγωνιστικότητά της.