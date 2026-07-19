Enola Holmes 3: Η δαιμόνια ντετέκτιβ, αδερφή του Sherlock Holmes, λύνει μυστήρια στο Netflix

Το Netflix δεν έχει πολύ καλή παράδοση στα franchise, αλλά το Enola Holmes 3, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψεγάδια, είναι η εξαίρεση του κανόνα. Αν δεν έχεις προλάβει να ενημερωθείς –και πώς να γίνει διαφορετικά δεδομένου του καταιγισμού περιεχομένου– είναι η τελευταία ταινία με την Enola Holmes που βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο και όχι στα βιβλία της Nancy Springer.

Το «κουπί» στη σειρά το τραβάει φυσικά η Millie Bobby Brown –έχει credits και ως παραγωγός– η οποία έχει ταυτιστεί με τον ρόλο χάρη στον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την αυτοπεποίθησή της. Καθώς η Enola, η αδερφή του Sherlock Holmes, μεγαλώνει, ο χαρακτήρας αλλάζει γίνεται πιο ώριμος και συναισθηματικά σύνθετος, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα του σεναρίου. Η Brown δίνει ρυθμό και κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο, ακόμα και όταν χάνεται η δυναμική της αφήγησης.

Κλασικά, το Enola Holmes 3 βασίζεται σε μια νέα εξαφάνιση που πυροδοτεί μια πολυεπίπεδη έρευνα με άφθονο σασπένς. Είναι μια κλασική ταινία όπου προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο της εξαφάνισης του Sherlock Holmes –ο Henry Cavill επανέρχεται στον ρόλο του διάσημου αδελφού της Enola. Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες ταινίες, η ιστορία παραμένει επικεντρωμένη στην Enola και όχι στον απόλυτο ντετέκτιβ. Ακόμα και αν ορισμένες εξελίξεις είναι σχετικά προβλέψιμες, έχει ενδιαφέρον να δεις πώς η Enola αντιμετωπίζει την έρευνα.

Η μεταφορά της δράσης στη Μάλτα –τότε βρετανική αποικία– είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη. Από τα ανήλιαγα σοκάκια του Λονδίνου μεταφερόμαστε σε ένα ηλιόλουστο σκηνικό με καταδιώξεις, συμπλοκές, εκρήξεις, γρίφους και συναρπαστική αφήγηση. ο Philip Barantini του Adolescence, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, αλλάζει συνεχώς τοποθεσίες, κάτι που συνάδει με τον ρυθμό που θέλει να δώσει. Τίποτα δεν είναι στατικό, τίποτα δεν είναι κουραστικό και φαίνεται πως η αλλαγή σκηνοθέτη για πρώτη φορά στο franchise είναι για καλό. Οι ελάχιστες σκηνές στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει η ταινία είναι γυρισμένες σε στούντιο.

Κοινωνικά μηνύματα; Ναι, έχει και από αυτά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποικιοκρατία, η θέση της γυναίκας και ο θεσμός του γάμου, με την Enola αναβάλλει τον γάμο της για να αναζητήσει τον αδερφό της. Τα θέματα αυτά εντάσσονται οργανικά στην πλοκή και προσδίδουν βάθος στους χαρακτήρες και τα κίνητρά τους. Μάλιστα η ταινία δεν περιορίζεται μόνο στην κεντρική υπόθεση, αλλά αφιερώνει χρόνο στις σχέσεις της Enola με τον Tewkesbury (τον αρραβωνιαστικό), τον Sherlock και τη μητέρα της. Οι στιγμές που περνούν μαζί προσφέρουν χιούμορ και αναδεικνύουν τα διλήμματα της ηρωίδας για το μέλλον. Η εξέλιξη αυτών των δεσμών σκιαγραφεί πιο ολοκληρωμένα τις προσωπικότητες των ηρώων σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες.

Στο Enola Holmes 3, ωστόσο, δεν μπορείς να χαλαρώσεις για να απολαύσεις τη Μάλτα και την αφήγηση. Η ιστορία κινείται σε τόσο πολλά επίπεδα, που ενδεχομένως να κουράσει τους αμύητους. Παράλληλες ιστορίες, συνεχείς επεξηγήσεις, διακοπτόμενος ρυθμός. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι ούτε Sherlock Holmes,ούτε δανέζικο noir που σε κρατάει στις μύτες των ποδιών από την αρχή ως το τέλος.

Η κεντρική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά λείπει το δραματικό στοιχείο, δεδομένου ότι το χιούμορ χαλάει πολύ συχνά την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η αφήγηση φορτώνεται με αρκετές παράλληλες πληροφορίες και συνεχείς επεξηγήσεις. Σε αρκετά σημεία η ίδια η Enola σταματά την εξέλιξη της ιστορίας για να εξηγήσει τι έχει συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, κάτι που μειώνει τη φυσική ροή του μυστηρίου. Αν προτιμάς τα αστυνομικά που αφήνουν τον θεατή να ανακαλύπτει μόνος του τις απαντήσεις, αυτή η προσέγγιση μπορεί να σε απογοητεύσει.

Η παρουσία των σημαντικών χαρακτήρων, όπως του Sherlock Holmes και του Moriarty, σε ένα βαθμό δεν αφήνει να φανούν αρκετά οι δευτερεύοντες χαρακτήρες. Παρομοίως, ενώ θίγονται δευτερεύουσες θεματικές, όπως τα ήθη της αποικιοκρατικής εποχής, δεν αναλύονται επαρκώς. Το αποτέλεσμα; Μια ταινία που σίγουρα θα γεμίσει το Σαββατοκύριακό σου και θα συζητηθεί, αλλά μάλλον θα προσπεράσεις γρήγορα.