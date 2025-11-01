Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 1 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων,

Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία,

Οσιομάρτυρος Διονυσίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κοσμάς *

Δαμιανός, Δαμιανή *

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *

Δαβίδ, Δαυίδ *

Διόνυσος

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day)

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day) πρωτογιορτάστηκε σε διεθνή κλίμακα το 1994, επ' ευκαιρία της 50ης επετείου από την ίδρυση της «Εταιρείας Χορτοφαγίας».

Την 1η Νοεμβρίου του 1944 ο Άγγλος Ντόναλντ Γουότσον, ο επονομαζόμενος και «Πατέρας της Χορτοφαγίας», ίδρυσε την «Εταιρεία Χορτοφαγίας» για να ευαισθητοποιήσει το κοινό της πατρίδας του για τον υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς ζωικά προϊόντα.

Οι επονομαζόμενοι και Vegans (Βίγκανς αποκαλούνται και στην Ελλάδα) είναι οι πιο συνειδητοποιημένοι χορτοφάγοι, που δεν κάνουν καμία έκπτωση στα πιστεύω τους, σε αντίθεση με τους απλούς χορτοφάγους, που γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου. Η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής των Vegans αποκλείει τη χρησιμοποίηση των ζώων και των προϊόντων τους για τροφή, ένδυση ή άλλο σκοπό. Η «οικο-χορτοφαγική» τους αντίληψη ελαύνεται από ηθικά κριτήρια για τα δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον και δεν είναι αυστηρά ζήτημα υγείας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

1348 Η αντιβασιλική Ένωση της Βαλένθια επιτίθεται στους Εβραίους του Σαγούντο με το πρόσχημα ότι είναι υποτακτικοί του βασιλιά της Βαλένθια και συνεπώς «βασιλόφρονες».

1512 Η οροφή της Καπέλα Σιξτίνα, ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο, εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό.

1520 Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος διέρχεται για πρώτη φορά από το πέρασμα που συνδέει τον Ειρηνικό Ωκεανό με τον Ατλαντικό, στη Ν. Αμερική, που θα ονομαστεί αργότερα Πορθμός του Μαγγελάνου.

1604 Πρεμιέρα του έργου «Οθέλλος» του Σαίξπηρ στο Χουάιτχωλ Πάλας του Λονδίνου.

1755 Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών Ρίχτερ ισοπεδώνει τη Λισαβόνα, με απολογισμό 60.000 νεκρούς

1800 Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Άνταμς και η σύζυγός του Αμπιγκέιλ γίνονται οι πρώτοι ένοικοι του Λευκού Οίκου.

1805 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης εισβάλλει στην Αυστρία .

1824 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ανδρέας Μιαούλης καταδιώκοντας τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο του Χοσρέφ Πασά, υπό τον Ναύαρχο Ιμπραήμ, τον συναντά έξω από το Ηράκλειο Κρήτης. Στην ναυμαχία που ακολούθησε ο Μιαούλης ηγούμενος 45 μικρών ελληνικών σκαφών κυρίευσε 7 φορτηγά που ήταν φορτωμένα με στρατεύματα και αποσκευές. Ο εχθρικός στόλος, με σοβαρές απώλειες, καταδιώχθηκε μέχρι την Κάρπαθο.

1825 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης συγκρούεται με το Ντελήμπαση κοντά στις Λάσπες Αιτωλοακαρνανίας. Κατά την νικηφόρα αυτή μάχη οι Έλληνες εξόντωσαν 60 πεζούς και ιππείς του εχθρού και κυρίευσαν πολλά λάφυρα και 500.000 γρόσια της χρηματαποστολής τους. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 2 νεκροί και 2 τραυματίες.

1879 Πατεντάρεται από τον Τόμας Έντισον η ηλεκτρική λάμπα.

1854 Ελλάδα: Ο Βασιλεύς Όθων εκδίδει διάταγμα δημιουργίας Λόχου Πυροσβεστών που απαρτίζεται από 96 άνδρες (3 Αξιωματικούς, 1 ανθυπασπιστή, 14 υπαξιωματικούς και 78 πυροσβέστες). Ο Λόχος Πυροσβεστών εγκαταστάθηκε σε κτίριο του περιβόλου της Παλαιάς Βουλής όπου σήμερα είναι το κτίριο του ΟΤΕ επί της Σταδίου. Η δημιουργία του λόχου προκλήθηκε μετά την αποτέφρωση του Εθνικού Τυπογραφείου στις 25 Αυγούστου και κατόπιν εισήγησης του τότε υπουργού Στρατιωτικών Δ. Καλλέργη.

1859 Στο ακρωτήριο Λουκάουτ, στη Βόρεια Καρολίνα , τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος φάρος. Ήταν κατηγορία Α' τάξης με φακό Fresnel και με εμβέλεια περίπου 19 μίλια (30 χιλιόμετρα), με καλή ορατότητα.

1884 Υιοθετείται σε όλο τον κόσμο ο Μέσος Χρόνος Γκρίνουιτς (Γκρίνουιτς Μιντλ Τάιμ) (GMT) στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για τους Μεσημβρινούς στην Ουάσιγκτον.

1894 Ανακοινώνεται το εμβόλιο της διφθερίτιδας από το Γάλλο Ντ. Ρου.

1894 Ο Νικόλαος Β΄ αναλαμβάνει Τσάρος της Ρωσίας.

1895 Κυκλοφορεί το “The Horseless Age” το πρώτο περιοδικό που είναι αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

1896 Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία γυμνόστηθων γυναικών (Ζουλού) στο περιοδικό National Geographic.

1897 Αποφασίζεται από ομάδα φοιτητών στο Τορίνο η ίδρυση της Γιουβέντους.

1912 Α' Βαλκανικός πόλεμος: Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη Σαμοθράκη.

1920 Ελλάδα: Θρίαμβος των ενωμένων αντιβενιζελικών κομμάτων στις ελληνικές εκλογές. Ο Βενιζέλος δεν εκλέγεται ούτε ο ίδιος βουλευτής και αναχωρεί για το εξωτερικό.

1922 Καταργείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παραιτείται από τα θρόνο ο τελευταίος Σουλτάνος, Μωάμεθ ΣΤ΄.

1930 Στέψη του Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, Ρας Ταφάρι (Χαϊλέ Σελασιέ).

1937 Ιδρύεται ο ΟΕΔΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων).

1939 Ένα κουνέλι είναι το πρώτο ζώο, που συλλαμβάνεται με τεχνητή γονιμοποίηση στις ΗΠΑ.

1940 Ανακαλύπτεται το προϊστορικό σπήλαιο του Λασκό, στη Γαλλία.

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ο Υπλγός Αλέξανδρος Διάκος, επιτιθέμενος με τον Λόχο του στην Τσούκα Πίνδου, πέφτει ηρωικά μαχόμενος.

1945 Ορκίζεται κυβέρνηση στην Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

1946 Ιδρύεται η Κάτω Σαξονία.

1952 Εκδίδεται η εφημερίδα «Απογευματινή».

1952 Έκρηξη της πρώτης βόμβας υδρογόνου από τις ΗΠΑ σε ατόλη των νήσων Μάρσαλ (πρόκειται για τη βόμβα με το όνομα «Μάικ»).

1960 Η Ιταλία αποσύρει το αίτημά της περί ειδικής ρήτρας για την κυκλοφορία των ελληνικών προϊόντων σε χώρες της Ε.Ο.Κ.

1962 Ένταση στις σχέσεις ελληνικού κράτους και Εκκλησίας, μετά την απόρριψη των κυβερνητικών προτάσεων σε ό,τι αφορά στη μισθοδοσία των κληρικών από την Ιερά Σύνοδο. Η κυβέρνηση προτείνει τη σύσταση ενιαίου οικονομικού οργανισμού για τα οικονομικά της Εκκλησίας, ο οποίος θα αναλάβει και τη μισθοδοσία.

1963 Εγκαινιάζεται στο Πουέρτο Ρίκο το Αστεροσκοπείο του Αρεσίμπο, με το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

1977 Ανακαλύπτεται ο Χείρων, ο μεγαλύτερος από τους τρεις δορυφόρους του Πλούτωνα.

1998 Θεσμοθετείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2001 Με απόφαση του ΓΕΣ ο μπερές επιστρέφει στο Στρατό Ξηράς, από το Μάιο του 2002 (θα αντικαταστήσει, έπειτα από 24 χρόνια το δίκοχο). Ο νέος μπερές έχει μπλε σκούρο χρώμα.

2003 Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ από τη Γαλλία αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γεννήσεις στις 1 Νοεμβρίου

1636 Νικολά Μπουαλώ, Γάλλος ποιητής και κριτικός

1880 Άλφρεντ Βέγκενερ, Γερμανός γεωλόγος, μετεωρολόγος

1881 Περικλής Ιωαννίδης, Έλληνας αντιναύαρχος

1911 Ανρί Τρουαγιά, Γάλλος συγγραφέας και ιστορικός

1924 Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, Τούρκος πολιτικός

1954 Κλάους Ερνστ, Γερμανός πολιτικός

1963 Ρικ Άλεν, Άγγλος ντράμερ (Def Leppard)

1972 Τόνι Κολέτ, Αυστραλή ηθοποιός

Θάνατοι στις 1 Νοεμβρίου

1546 Τζούλιο Ρομάνο, Ιταλός ζωγράφος

1894 Αλέξανδρος Γ', τσάρος της Ρωσίας

1903 Τέοντορ Mόμσεν, Γερμανός πολιτικός, λόγιος και ιστορικός

1907 Αλφρέ Ζαρρύ, Γάλλος συγγραφέας

1911 Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Έλληνας συγγραφέας και σκηνοθέτης

1916 Διονύσιος Στεφάνου, Έλληνας πολιτικός

1940 Αλέξανδρος Διάκος, Έλληνας στρατιωτικός

1956 Πιέτρο Μπαντόλιο, Ιταλός στρατιωτικός και πολιτικός

1963 Έλσα Μάξγουελ, Αμερικανίδα δημοσιογράφος

1968 Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός

1972 Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής

1987 Βάσω Δεβετζή, Ελληνίδα πιανίστρια

1993 Ιωάννης Γεωργάκης, Έλληνας νομικός και πολιτικός

2000 Στήβεν Ράνσιμαν, Άγγλος ιστορικός

2001 Ιωάννης Ρωμανίδης, Έλληνας θεολόγος