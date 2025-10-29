Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 29 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Αβραμίου,

Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος,

Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβραάμ, Αβραμία *

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Η 29η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης» το 2004, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψωρίασης, που συσπειρώνει στους κόλπους της γιατρούς και ασθενείς.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης είναι να ενημερώσει ασθενείς, ιατρούς και κοινό και να αυξήσει την επίγνωση για την ασθένεια, ώστε να δώσει στους ασθενείς που πάσχουν από Ψωρίαση την προσοχή και την κατανόηση που τους αξίζει.

Παρότι αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα, η Ψωρίαση παραμένει από πολλές απόψεις μια κρυφή ασθένεια και πολλές διαστάσεις της παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Μια κοινή παρανόηση είναι αυτή μεταξύ της Ψωρίασης, που είναι ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος, και της Ψώρας, που οφείλεται στο ακάρι της Ψώρας. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να πιστεύουν λανθασμένα ότι η Ψωρίαση είναι μεταδοτική.

Τα μηνύματα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης είναι: «Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική», «Από ψωρίαση μπορεί να προσβληθεί οποιοσδήποτε» και «Αντιμετώπισε την ψωρίαση σοβαρά».

Η Ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματοπάθεια που προκαλείται από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι αλλοιώσεις του δέρματος, με πιο συχνή εκδήλωση τις φλεγμονώδεις, ερυθηματώδεις πλάκες, οι οποίες καλύπτονται από αργυρόλευκες φολίδες.

Η Ψωρίαση δεν προκαλεί θάνατο. Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να αντιμετωπιστεί η νόσος ως ένα απλό πρόβλημα αισθητικής. Η ύπαρξή της, ιδίως σε βαριά μορφή, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη ζωή του ασθενούς, παρόμοιες με αυτές άλλων σοβαρών χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιακές και αναπνευστικές παθήσεις.

Πάντως, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από Ψωρίαση είναι κοινωνικής και ψυχολογικής φύσης.

Η Ψωρίαση προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσμού παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι, κατά προσέγγιση, 200.000 άτομα πάσχουν από την ασθένεια στην Ελλάδα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

539 π.Χ. Ο Κύρος Β΄ της Περσίας εισέρχεται στη Βαβυλώνα και επιτρέπει στους Εβραίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

969 Τα βυζαντινά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αντιόχεια της Συρίας.

1390 Πρώτη δίκη για μαγεία στο Παρίσι, η οποία οδηγεί στο θάνατο τριών ανθρώπων.

1618 Ο Άγγλος τυχοδιώκτης και συγγραφέας Σερ Ουόλτερ Ράλι αποκεφαλίζεται με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του βασιλιά Ιακώβου.

1787 Πρώτη εκτέλεση του Don Giovanni του Μότσαρτ στην Πράγα.

1863 Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός στη Γενεύη.

1922 Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' διορίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι πρωθυπουργό.

1923 Ο Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύει την Τουρκική Δημοκρατία.

1929 Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταρρέει και ξεκινάει η οικονομική ύφεση των ΗΠΑ.

1942 Ολοκαύτωμα: Ηγετικοί κληρικοί και πολιτικοί του Ηνωμένου Βασιλείου συναντιούνται για να καταδικάσουν τις βιαιότητες της Ναζιστικής Γερμανίας προς τους Εβραίους.

1944 Ο ιστορικός λόγος του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς.

1960 Ο Κάσσιους Κλέϋ (αργότερα γνωστός ως Μοχάμεντ Άλι) κερδίζει τον πρώτο του επαγγελματικό αγώνα.

1961 4.640.512 Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες. Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται η Ε.Ρ.Ε. με ποσοστό 50,81% και 176 έδρες. Η Ένωσις Κέντρου έρχεται δεύτερο κόμμα με 33,66% και 100 έδρες και ακολουθεί το ΠΑΜΕ με 14,63% και 24 έδρες.

1964 Η Τανγκανίκα και η Ζανζιβάρη ενώνονται δημιουργώντας την δημοκρατία της Τανζανίας.

1983 Σεισμός στην Τουρκία σκοτώνει 1.300 ανθρώπους.

2004 Στη Ρώμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη που εγκαθιδρύει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Γεννήσεις στις 29 Οκτωβρίου

1507 Φερντινάνδο Άλβαρο δε Τολέδο, Ισπανός ευγενής

1879 Φραντς φον Πάπεν, Γερμανός πολιτικός

1897 Γιόζεφ Γκαίμπελς, Γερμανός πολιτικός

1940 Φρίντα Μποκαρά, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1947 Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Αμερικανός ηθοποιός

1950 Αμπντουλάχ Γκιούλ, Τούρκος πολιτικός

1969 Γιώργος Δώνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1971 Γουινόνα Ράιντερ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1977 Βαγγέλης Καούνος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1980 Μπεν Φόστερ, Αμερικανός ηθοποιός

1981 Γιώργος Φωτάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 29 Οκτωβρίου

1590 Ντιρκ Κόρνχερτ, Ολλανδός φιλόσοφος, θεολόγος και πολιτικός

1618 Ουόλτερ Ράλεϊ, Άγγλος στρατιωτικός και εξερευνητής

1783 Ζαν λε Ροντ ντ' Αλαμπέρ, Γάλλος μαθηματικός

1869 Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Έλληνας αγωνιστής

1911 Τζόζεφ Πούλιτζερ, Ούγγρος πολιτικός και εκδότης

1986 Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1997 Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος, Έλληνας αστρονόμος και αστροφυσικός