Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 30 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου.

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Σήμερα, 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

  • Αγίας Απολλωνίας της παρθένου,
  • Αγίου Αστερίου μάρτυρος,
  • Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών,
  • Αποστόλου Κλεόπα,
  • Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος,
  • Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών,
  • Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Απολλωνία
  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *
  • Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
  • Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία
  • Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία
  • Μαρκιανός, Μαρκίνος
  • Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Η Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου για να αναδείξει το έργο μιας ξεχωριστής κατηγορίας νοσηλευτών: των ορθοπεδικών νοσοκόμων, που ασχολούνται με την ίαση των μυοσκελετικών τραυμάτων.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Συνεργασία των Ενώσεων των Ορθοπεδικών Νοσοκόμων (ICON).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου

1485 Ο Ερρίκος Ζ' στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας.

1831 Στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α., συλλαμβάνεται ο δραπέτης σκλάβος Νατ Τέρνερ ως καθοδηγητής της πιο αιματηρής εξέγερσης σκλάβων στην ιστορία των Η.Π.Α.

1863 Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος φτάνει στον Πειραιά για να αναλάβει το θρόνο του ως Γεώργιος Α', βασιλιάς των Ελλήνων.

1864 Ιδρύεται η Χέλενα (Μοντάνα) μετά την ανακάλυψη χρυσού από τέσσερις χρυσοθήρες στην περιοχή «Λαστ Τσανς Γκαλτς».

1908 Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα ιππήλατα.

1925 Ο Σκωτσέζος εφευρέτης, Τζον Λότζι Μπερντ, επιτυγχάνει την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση κινούμενης εικόνας.

1930 Υπογράφεται στην Άγκυρα ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ.

1938 Η ραδιοφωνική μετάδοση της νουβέλας «Ο Πόλεμος των Κόσμων» από τον Όρσον Γουέλς αναστατώνει τις ΗΠΑ καθώς το κοινό πείθεται ότι όντως έγινε εισβολή Αρειανών.

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ο Ανθυποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης, επιστρέφοντας με το αεροσκάφος του στη βάση του, τραυματίζεται θανάσιμα.

1943 Δύναμη 114 Ιερολοχιτών και 200 αλεξιπτωτιστών απελευθερώνουν προσωρινώς την Σάμο.

1944 Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται από τη ναζιστική κατοχή.

1961 Αποφασίζεται η απομάκρυνση της σορού του Ιωσήφ Στάλιν από το Μαυσωλείο Λένιν και τον ενταφιασμό της στο τείχος του Κρεμλίνου.

1961 Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της ιστορίας με την Τσαρ μπόμπα.

1963 Τον τερματισμό των ανακρίσεων γύρω από την υπόθεση Λαμπράκη ανακοινώνει ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης.

1975 Ο δικτάτορας Φράνκο της Ισπανίας μεταβιβάζει την εξουσία της χώρας στον Χουάν Κάρλος Α' λόγω ασθένειας.

2003 Για πρώτη φορά έπειτα από 60 χρόνια η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει να αρθεί η ασυλία πέντε βουλευτών, για παραβάσεις του ΚΟΚ και για ψευδορκία.

Γεννήσεις στις 30 Οκτωβρίου

  • 1735 Τζον Άνταμς, 2ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
  • 1741 Αγκέλικα Κάουφμαν, Ελβετίδα ζωγράφος
  • 1861 Αντουάν Μπουρντέλ, Γάλλος γλύπτης και ζωγράφος
  • 1871 Πωλ Βαλερύ, Γάλλος ποιητής
  • 1882 Γκύντερ φον Κλούγκε, Γερμανός στρατάρχης
  • 1885 Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής
  • 1888 Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής
  • 1896 Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής
  • 1937 Κλοντ Λελούς, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης
  • 1959 Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1959 Παύλος Χαϊκάλης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1960 Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
  • 1961 Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός
  • 1969 Βαγγέλης Βουρτζούμης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
  • 1970 Κατερίνα Βόγγολη, Ελληνίδα δισκοβόλος
  • 1971 Τζαννής Σταυρακόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
  • 1978 Γιάννης Χλωρός, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 30 Οκτωβρίου

  • 1910 Ερρίκος Ντυνάν, Ελβετός ακτιβιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού
  • 1966 Γεώργιος Θεοτοκάς, Έλληνας συγγραφέας
  • 1975 Γκούσταβ Χερτς, Γερμανός φυσικός
  • 1988 Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής
  • 2002 Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα μοντέλο
  • 2006 Κλίφορντ Γκερτζ, Αμερικανός ανθρωπολόγος
  • 2013 Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης

