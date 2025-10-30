Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 30 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Απολλωνίας της παρθένου,

Αγίου Αστερίου μάρτυρος,

Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών,

Αποστόλου Κλεόπα,

Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος,

Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών,

Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Η Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου για να αναδείξει το έργο μιας ξεχωριστής κατηγορίας νοσηλευτών: των ορθοπεδικών νοσοκόμων, που ασχολούνται με την ίαση των μυοσκελετικών τραυμάτων.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Συνεργασία των Ενώσεων των Ορθοπεδικών Νοσοκόμων (ICON).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου

1485 Ο Ερρίκος Ζ' στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας.

1831 Στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α., συλλαμβάνεται ο δραπέτης σκλάβος Νατ Τέρνερ ως καθοδηγητής της πιο αιματηρής εξέγερσης σκλάβων στην ιστορία των Η.Π.Α.

1863 Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος φτάνει στον Πειραιά για να αναλάβει το θρόνο του ως Γεώργιος Α', βασιλιάς των Ελλήνων.

1864 Ιδρύεται η Χέλενα (Μοντάνα) μετά την ανακάλυψη χρυσού από τέσσερις χρυσοθήρες στην περιοχή «Λαστ Τσανς Γκαλτς».

1908 Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα ιππήλατα.

1925 Ο Σκωτσέζος εφευρέτης, Τζον Λότζι Μπερντ, επιτυγχάνει την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση κινούμενης εικόνας.

1930 Υπογράφεται στην Άγκυρα ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ.

1938 Η ραδιοφωνική μετάδοση της νουβέλας «Ο Πόλεμος των Κόσμων» από τον Όρσον Γουέλς αναστατώνει τις ΗΠΑ καθώς το κοινό πείθεται ότι όντως έγινε εισβολή Αρειανών.

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ο Ανθυποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης, επιστρέφοντας με το αεροσκάφος του στη βάση του, τραυματίζεται θανάσιμα.

1943 Δύναμη 114 Ιερολοχιτών και 200 αλεξιπτωτιστών απελευθερώνουν προσωρινώς την Σάμο.

1944 Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται από τη ναζιστική κατοχή.

1961 Αποφασίζεται η απομάκρυνση της σορού του Ιωσήφ Στάλιν από το Μαυσωλείο Λένιν και τον ενταφιασμό της στο τείχος του Κρεμλίνου.

1961 Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της ιστορίας με την Τσαρ μπόμπα.

1963 Τον τερματισμό των ανακρίσεων γύρω από την υπόθεση Λαμπράκη ανακοινώνει ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης.

1975 Ο δικτάτορας Φράνκο της Ισπανίας μεταβιβάζει την εξουσία της χώρας στον Χουάν Κάρλος Α' λόγω ασθένειας.

2003 Για πρώτη φορά έπειτα από 60 χρόνια η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει να αρθεί η ασυλία πέντε βουλευτών, για παραβάσεις του ΚΟΚ και για ψευδορκία.

Γεννήσεις στις 30 Οκτωβρίου

1735 Τζον Άνταμς, 2ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1741 Αγκέλικα Κάουφμαν, Ελβετίδα ζωγράφος

1861 Αντουάν Μπουρντέλ, Γάλλος γλύπτης και ζωγράφος

1871 Πωλ Βαλερύ, Γάλλος ποιητής

1882 Γκύντερ φον Κλούγκε, Γερμανός στρατάρχης

1885 Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής

1888 Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής

1896 Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής

1937 Κλοντ Λελούς, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1959 Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής

1959 Παύλος Χαϊκάλης, Έλληνας ηθοποιός

1960 Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1961 Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός

1969 Βαγγέλης Βουρτζούμης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1970 Κατερίνα Βόγγολη, Ελληνίδα δισκοβόλος

1971 Τζαννής Σταυρακόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1978 Γιάννης Χλωρός, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 30 Οκτωβρίου

1910 Ερρίκος Ντυνάν, Ελβετός ακτιβιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού

1966 Γεώργιος Θεοτοκάς, Έλληνας συγγραφέας

1975 Γκούσταβ Χερτς, Γερμανός φυσικός

1988 Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής

2002 Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα μοντέλο

2006 Κλίφορντ Γκερτζ, Αμερικανός ανθρωπολόγος