Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 30 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου.
Σήμερα, 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:
- Αγίας Απολλωνίας της παρθένου,
- Αγίου Αστερίου μάρτυρος,
- Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών,
- Αποστόλου Κλεόπα,
- Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος,
- Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών,
- Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Απολλωνία
- Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *
- Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
- Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία
- Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία
- Μαρκιανός, Μαρκίνος
- Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα
(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).
Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων
Η Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου για να αναδείξει το έργο μιας ξεχωριστής κατηγορίας νοσηλευτών: των ορθοπεδικών νοσοκόμων, που ασχολούνται με την ίαση των μυοσκελετικών τραυμάτων.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Συνεργασία των Ενώσεων των Ορθοπεδικών Νοσοκόμων (ICON).
Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου
1485 Ο Ερρίκος Ζ' στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας.
1831 Στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α., συλλαμβάνεται ο δραπέτης σκλάβος Νατ Τέρνερ ως καθοδηγητής της πιο αιματηρής εξέγερσης σκλάβων στην ιστορία των Η.Π.Α.
1863 Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος φτάνει στον Πειραιά για να αναλάβει το θρόνο του ως Γεώργιος Α', βασιλιάς των Ελλήνων.
1864 Ιδρύεται η Χέλενα (Μοντάνα) μετά την ανακάλυψη χρυσού από τέσσερις χρυσοθήρες στην περιοχή «Λαστ Τσανς Γκαλτς».
1908 Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα ιππήλατα.
1925 Ο Σκωτσέζος εφευρέτης, Τζον Λότζι Μπερντ, επιτυγχάνει την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση κινούμενης εικόνας.
1930 Υπογράφεται στην Άγκυρα ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ.
1938 Η ραδιοφωνική μετάδοση της νουβέλας «Ο Πόλεμος των Κόσμων» από τον Όρσον Γουέλς αναστατώνει τις ΗΠΑ καθώς το κοινό πείθεται ότι όντως έγινε εισβολή Αρειανών.
1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ο Ανθυποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης, επιστρέφοντας με το αεροσκάφος του στη βάση του, τραυματίζεται θανάσιμα.
1943 Δύναμη 114 Ιερολοχιτών και 200 αλεξιπτωτιστών απελευθερώνουν προσωρινώς την Σάμο.
1944 Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται από τη ναζιστική κατοχή.
1961 Αποφασίζεται η απομάκρυνση της σορού του Ιωσήφ Στάλιν από το Μαυσωλείο Λένιν και τον ενταφιασμό της στο τείχος του Κρεμλίνου.
1961 Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της ιστορίας με την Τσαρ μπόμπα.
1963 Τον τερματισμό των ανακρίσεων γύρω από την υπόθεση Λαμπράκη ανακοινώνει ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης.
1975 Ο δικτάτορας Φράνκο της Ισπανίας μεταβιβάζει την εξουσία της χώρας στον Χουάν Κάρλος Α' λόγω ασθένειας.
2003 Για πρώτη φορά έπειτα από 60 χρόνια η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει να αρθεί η ασυλία πέντε βουλευτών, για παραβάσεις του ΚΟΚ και για ψευδορκία.
Γεννήσεις στις 30 Οκτωβρίου
- 1735 Τζον Άνταμς, 2ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 1741 Αγκέλικα Κάουφμαν, Ελβετίδα ζωγράφος
- 1861 Αντουάν Μπουρντέλ, Γάλλος γλύπτης και ζωγράφος
- 1871 Πωλ Βαλερύ, Γάλλος ποιητής
- 1882 Γκύντερ φον Κλούγκε, Γερμανός στρατάρχης
- 1885 Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής
- 1888 Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής
- 1896 Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής
- 1937 Κλοντ Λελούς, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης
- 1959 Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής
- 1959 Παύλος Χαϊκάλης, Έλληνας ηθοποιός
- 1960 Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
- 1961 Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός
- 1969 Βαγγέλης Βουρτζούμης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1970 Κατερίνα Βόγγολη, Ελληνίδα δισκοβόλος
- 1971 Τζαννής Σταυρακόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1978 Γιάννης Χλωρός, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι στις 30 Οκτωβρίου
- 1910 Ερρίκος Ντυνάν, Ελβετός ακτιβιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού
- 1966 Γεώργιος Θεοτοκάς, Έλληνας συγγραφέας
- 1975 Γκούσταβ Χερτς, Γερμανός φυσικός
- 1988 Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής
- 2002 Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα μοντέλο
- 2006 Κλίφορντ Γκερτζ, Αμερικανός ανθρωπολόγος
- 2013 Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης