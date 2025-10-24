Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Αγίας Σεβαστιανής

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Ημέρα του ΟΗΕ

Ο όρος «Ηνωμένα Έθνη» είναι αμερικανικής εμπνεύσεως και συγκεκριμένα του προέδρου Ρούζβελτ, ο οποίος αναφερόταν κατ' αρχάς στις συμμαχικές δυνάμεις κατά του Άξονα. Έπειτα από διαβουλεύσεις τριών ετών, στις 24 Οκτωβρίου του 1945, τα Ηνωμένα Έθνη μετεξελίχθηκαν σε μια «παγκόσμια ένωση κρατών ταγμένη στην προώθηση της συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα».

Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού με έδρα τη Νέα Υόρκη ήταν 51, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σήμερα φθάνουν τα 191, όσα και τα κράτη του κόσμου. Ο ΟΗΕ εκείνης της περιόδου αντανακλούσε τους συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώθηκαν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νικήτριες δυνάμεις που ηγήθηκαν του πολέμου, όπως οι ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, απέκτησαν και το δικαίωμα του «βέτο» στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΗΕ παρουσιάζει κτυπητές αδυναμίες στην επίλυση των διεθνών διαφορών, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων των μεγάλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στα καθ' ημάς, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Μεγαλονήσου. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί το μοναδικό εργαλείο στα χέρια της διεθνούς κοινότητας για την εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης.

Στα μεταψυχρολοπολεμικά χρόνια ασκείται κριτική στον ΟΗΕ από δύο πλευρές: Η μία θέλει ενεργότερο τον ρόλο τους στις διεθνείς υποθέσεις, η άλλη περιορισμό του ρόλου μόνο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία η Νότιος Αφρική και η Γερμανία επιδιώκουν να χορηγηθεί και σ' αυτές το δικαίωμα «βέτο», ενώ οι ΗΠΑ, που συνεισφέρουν το 22% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ, ζητούν μεταρρυθμίσεις, όταν δεν τον παρακάμπτουν, όπως στην εισβολή στο Ιράκ.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

1071 Ο Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

1260 Εγκαινιάζεται ο Καθεδρικός Ναός της Σαρτρ υπό την παρουσία του βασιλιά Λουδοβίκου Θ' της Γαλλίας. Σήμερα ο ναός αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

1851 Ο Ουίλιαμ Λάσελ ανακαλύπτει δύο δορυφόρους του πλανήτη Ουρανού: τον Άριελ και τον Ουμβριήλ.

1857 Ιδρύεται στο Σέφιλντ της Αγγλίας η Σέφιλντ Φ.Κ., το παλαιότερο στον κόσμο ποδοσφαιρικό σωματείο που είναι ακόμα ενεργό.

1861 Ολοκληρώνεται η πρώτη διηπειρωτική τηλεγραφική γραμμή στις Η.Π.Α., σηματοδοτώντας το τέλος του Πόνυ Εξπρές.

1929 Καταρρέει ο δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αρχή της διεθνούς οικονομικής ύφεσης. Ο πανικός οδηγεί στην αναγκαστική εκποίηση 19.000.000 μετοχών. Μέσα σε λίγες ώρες χάνεται επενδυμένη υπεραξία 23 δις δολαρίων. Μέσα στη μέρα κλείνουν 50.000 επιχειρήσεις.

1963 Την παρασκευή συνθετικής ουσίας, συγγενούς προς την ινσουλίνη, από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το δρα Παναγιώτη Κατσογιάννη, υφηγητή της Βιοχημείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, ανακοινώνουν εκπρόσωποι του πανεπιστημίου.

1963 «Για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες», η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1970 Ο Έλληνας αθλητής Χρήστος Παπανικολάου με επίδοση 5,49 μ στο άλμα επί κοντώ πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ.

1973 Τελειώνει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ.

Γεννήσεις στις 24 Οκτωβρίου

51 Δομιτιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1607 Γιαν Λίβενς, Ολλανδός καλλιτέχνης

1632 Άντον φαν Λέβενχουκ, Ολλανδός μικροβιολόγος

1804 Βίλχελμ Βέμπερ, Γερμανός φυσικός

1946 Καίτη Χωματά, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1956 Ντέιβιντ Στεργάκος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1970 Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1985 Γουέιν Ρούνεϊ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1986 Drake, Καναδός ηθοποιός και ράπερ

Θάνατοι στις 24 Οκτωβρίου

1537 Τζέην Σέημουρ, βασίλισσα της Αγγλίας

1601 Τύχο Μπράχε, Δανός αστρονόμος

1607 Γιαν Λίβενς, Ολλανδός ζωγράφος

1655 Πιέρ Γκασσεντί, Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας

1725 Αλεσσάντρο Σκαρλάττι, Ιταλός συνθέτης

1866 Φερδινάνδος Έσσλιν, Έλληνας αγωνιστής

1945 Βίντκουν Κουίσλιγκ, Νορβηγός στρατιωτικός και πολιτικός

1957 Κριστιάν Ντιόρ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας

1994 Ραούλ Τζούλια, Πορτορικανός ηθοποιός

2005 Ρόζα Παρκς, Αμερικανίδα ακτιβίστρια