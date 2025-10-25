Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 25 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Στις 25 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του Καρκίνου του Μαστού που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, στη σωστή ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα εκδηλώσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Παρά τη συχνότητά του εάν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί. Για αυτό και η ενημέρωση επιβάλλεται.

Συγκεκριμένα ο καρκίνος του μαστού αν διαγνωσθεί πριν επεκταθεί σε άλλα όργανα, έχει πενταετές ποσοστό επιβίωσης των γυναικών που έχουν νοσήσει πάνω από 95 %. Η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με την αυτοεξέταση τη μαστογραφία και την κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό. Ο καρκίνος αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους θανάτου, τον δεύτερο μετά τις καρδιαγγειακές νόσους, στις αναπτυγμένες χώρες. Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 3,2 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου, κυρίως του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του ορθού.

Η νίκη της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ιατρική έρευνα, την ενημέρωση και την πρόληψη. Αν αναλογισθούμε ότι όλοι στο κοντινό περιβάλλον μας έχουμε κάποια γυναίκα φίλη, συγγενή που έχει νοσήσει ή νοσεί από καρκίνο του μαστού, καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος και πόσο σημαντικό ρόλο έχει η πρόληψη.

Δεν είναι τυχαίο το «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», τη διδακτική ρήση που είχε διατυπώσει ο Ιπποκράτης, πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτή πρέπει να προβληματίσει σήμερα και το σύγχρονο άνθρωπο καθώς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ!

Η διακοπή του καπνίσματος, η φυσική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, η αποφυγή των καρκινογόνων παραγόντων του περιβάλλοντος και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο συμβάλλουν θετικά. Αυτός είναι ο ρόλος της Ημέρας, λειτουργεί ως ημερομηνία - υπενθύμιση για να φορέσουμε το ροζ φιογκάκι, για να κλείσουμε ένα ραντεβού για την ετήσια μαστογραφία, την κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό και τη μηνιαία αυτοεξέταση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών καθιερώθηκε το 1998, με πρωτοβουλία της Ένωσης των Ευρωπαίων Βιομηχάνων Ζυμαρικών (UNAFPA) για να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό τη γευστική και θρεπτική αξία των ζυμαρικών.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης το 1995.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου

1147 Οι Σελτζούκοι εξολοθρεύουν πλήρως τους Γερμανούς σταυροφόρους του Κονράδου Γ' στη Μάχη του Δορυλαίου.

1154 Ο Ερρίκος Β' γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας.

1822 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Αρχίζει η Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου.

1889 Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ χτυπά τη Λέσβο, με απολογισμό 36 νεκρούς.

1912 Α' Βαλκανικός πόλεμος: Ελληνική ταξιαρχία ιππικού απελευθερώνει τον Λαγκαδά από τους Τούρκους.

1914 Η Μεγάλη Βρετανία προσαρτά την Κύπρο.

1917 (Στις 7 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο) Ξεσπά η Επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Οκτωβριανή Επανάσταση.

1918 Το καναδικό ατμόπλοιο «Πριγκίπισσα Σοφία» προσκρούει σε ύφαλο στα ανοιχτά της Αλάσκας, με 398 νεκρούς.

1922 Εγκρίνεται επίσημα το ιρλανδικό Σύνταγμα.

1922 Η ανακριτική επιτροπή των φυγάδων της μικρασιατικής εκστρατείας του Θ. Πάγκαλου παραπέμπει στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία πολιτικούς και στρατιωτικούς, ως υπεύθυνους της μικρασιατικής καταστροφής.

1929 Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αλμπερτ Φολ καταδικάζεται για δωροδοκία και γίνεται το πρώτο κατάδικο μέλος υπουργικού συμβουλίου.

1931 Ο Εμμανουήλ Τσουδερός εκλέγεται διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

1938 Ο Μπενίτο Μουσολίνι ανακηρύσσει επίσημα τη Λιβύη ιταλικό έδαφος

1942 Ο Μοντγκόμερι αντιμετωπίζει τον Ρόμελ στη Μάχη του Ελ Αλαμέιν.

1944 Η Ιαπωνία εξαπολύει τις πρώτες επιθέσεις αυτοκτονίας από πιλότους (καμικάζι).

1945 Η Κίνα αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ταϊβάν.

1946 Ξεκινά η Δίκη της Νυρεμβέργης, η πρώτη δίκη Ναζιστών εγκληματιών πολέμου.

1949 Αποχωρούν από την Ελλάδα τα βρετανικά στρατεύματα.

1951 Ο 77χρονος Τσόρτσιλ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία στη Βρετανία.

1955 Πωλείται από την «Ταπάν» ο πρώτος οικιακός φούρνος μικροκυμάτων

1955 Η Αυστρία ανακτά για πρώτη φορά την κυριαρχία της από τη γερμανική κατοχή του 1938 μετά την αποχώρηση και των τελευταίων συμμαχικών δυνάμεων.

1959 Ξεκινάει επίσημα η Α΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου με 16 ομάδες.

1959 Στη Φαιστό της Κρήτης, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή ανακαλύπτει σπουδαίες παραστάσεις θρησκευτικών μινωικών τελετών.

1963 Τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας ο Γιώργος Σεφέρης. Είναι ο πρώτος Έλληνας στον οποίο απονέμεται Νόμπελ.

1971 Ο ΟΗΕ κάνει δεκτή την Κίνα και αποπέμπει την Ταϊβάν από τους κόλπους του.

1979 Στην Ισπανία, το 85% ψηφίζει υπέρ της αυτονομίας της Καταλονίας και των εδαφών των Βάσκων.

1983 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Αθηναία γεννά με εξωμήτρια κύηση.

1984 Εντοπίζεται ο ιός της ηπατίτιδας στις ΗΠΑ.

1990 Το Καζακστάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του.

2001 Κυκλοφορούν από τη Microsoft τα Windows XP.

Γεννήσεις στις 25 Οκτωβρίου

1806 Μαξ Στίρνερ, Γερμανός φιλόσοφος

1811 Εβαρίστ Γκαλουά, Γάλλος μαθηματικός

1825 Γιόχαν Στράους ο νεότερος, Αυστριακός συνθέτης

1827 Μαρσελέν Μπερτελό, Γάλλος χημικός

1838 Ζωρζ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης

1881 Πάμπλο Πικάσο, Ισπανός ζωγράφος και γλύπτης

1925 Τάκις, Έλληνας γλύπτης

1934 Τρύφων Κουταλίδης, Έλληνας δικηγόρος

1939 Νίκος Νικολαΐδης, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1941 Αν Τάιλερ, Αμερικανίδα συγγραφέας

1947 Θανάσης Γκαϊφύλλιας, Έλληνας τραγουδοποιός

1952 Γιάννης Κυράστας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1955 Ματίας Γιαμπς, Γερμανός κιθαρίστας (Scorpions)

1975 Γιώργος Τσαλίκης, Έλληνας τραγουδιστής

1984 Κέιτι Πέρι, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι στις 25 Οκτωβρίου

1400 Τζέφρι Τσόσερ, Άγγλος ποιητής

1647 Ευαντζελίστα Τοριτσέλι, Ιταλός φυσικός και μαθηματικός

1733 Τζοβάνι Τζιρόλαμο Σακέρι, Ιταλός μαθηματικός

1826 Φιλίπ Πινέλ, Γάλλος ψυχίατρος

1836 Αντώνιος Μιαούλης, Έλληνας πολιτικός και αγωνιστής

1905 Δημοσθένης Δόγκας, Έλληνας πολιτικός

1920 Αλέξανδρος, βασιλιάς της Ελλάδας

1955 Σαντάκο Σασάκι, Ιαπωνέζα σύμβολο των αθώων θυμάτων πολέμου

1973 Αμπέμπε Μπικίλα, Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος

1984 Ιάκωβος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

2004 Τζον Πιλ, Άγγλος DJ και ραδιοφωνικός παρουσιαστής

2011 Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής