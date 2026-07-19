Επίδομα αδείας 2026: Πόσα χρήματα δικαιούστε και πότε θα πρέπει να τα λάβετε

Μαζί με τη θερινή άδεια για ξεκούραση και διακοπές, οι μισθωτοί εργαζόμενοι δικαιούνται κάθε χρόνο και την καταβολή επιδόματος αδείας, το ύψος του οποίου, όπως και ο χρόνος πληρωμής του, καθορίζονται από τη εκάστοτε εργασιακή νομοθεσία.

Πόσα χρήματα δικαιούστε

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου, ενώ κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.

Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στις τακτικές και συνήθεις αποδοχές που καταβάλλονται κατά την περίοδο της άδειας.

Ωστόσο, υπάρχουν ανώτατα όρια. Για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Αντίστοιχα, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με το κομμάτι, με ποσοστά ή με άλλο σύστημα αμοιβής, το ανώτατο όριο είναι οι αποδοχές δεκατριών ημερών.

Με πιο απλά λόγια, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επίδομα ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού του, ενώ εκείνος που αμείβεται με ημερομίσθιο λαμβάνει επίδομα που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια.

Πότε θα πρέπει να τα λάβετε

Το επίδομα αδείας θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της άδειας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, την οποία λαμβάνει σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την αίτηση του εργαζομένου, ενώ συγκεκριμένα για την καλοκαιρινή άδεια προβλέπεται πως αυτή θα πρέπει να δοθεί μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ης Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για τους μισούς εργαζομένους μιας επιχείρησης.

