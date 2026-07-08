Επίσκεψη Κικίλια (χωρίς τυμπανοκρουσίες) στην Αφροδίτη Νέστορα

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου βρέθηκε Βασίλης Κικίλιας, όπου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, μετέβη στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση της υγείας της, μετά τη δολοφονική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.

Από τους πρώτους, ο κ. Κικίλιας είχε εκφράσει την καταδίκη του επισημαίνοντας τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος με την ανοχή που έδειξε απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές τις οποίες χειρίστηκε με ελαφρότητα έως τη στιγμή που φθάσαμε να θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

«Δεν αρκούν οι καταδίκες, κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας» είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ.