Επιστήμονες βρήκαν έναν απίστευτο τρόπο για να τρώνε τα παιδιά λαχανικά χωρίς να δυσφορούν

Μια νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως σε ένα εντυπωσιακό ερώτημα: μπορούν τα ανθρώπινα έμβρυα να «θυμούνται» γεύσεις και οσμές που συναντούν πριν καν γεννηθούν και αυτές οι εμπειρίες να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους χρόνια αργότερα; Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απάντηση είναι ναι, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, καθώς διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε συγκεκριμένες γεύσεις κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να αφήσει ένα είδος «αισθητηριακής μνήμης» που επιμένει μέχρι την ηλικία των 3 ετών.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Η μελέτη βασίστηκε σε μια μακροχρόνια παρακολούθηση 34 υγιών εμβρύων, τα οποία εκτέθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης σε δύο διαφορετικές γεύσεις: μπρόκολο-λάχανο (kale), που έχει πικρή γεύση, και καρότο, που θεωρείται πιο ήπιο και γλυκό. Οι μητέρες λάμβαναν ειδικές κάψουλες με τις συγκεκριμένες γεύσεις από την 36η εβδομάδα κύησης μέχρι τον τοκετό. Οι ερευνητές κατέγραφαν τις εκφράσεις του προσώπου των εμβρύων μέσω υπερήχων στις 32 και 36 εβδομάδες, στη συνέχεια στα νεογνά στις 3 εβδομάδες ζωής και τέλος ξανά όταν τα παιδιά έφτασαν τα 3 χρόνια.

Στην ηλικία των 3 ετών, μόνο 12 παιδιά κατάφεραν να συμμετάσχουν στην τελική φάση της έρευνας. Σε αυτό το στάδιο, οι επιστήμονες εξέθεσαν τα παιδιά σε οσμές από καρότο και λάχανο, χρησιμοποιώντας βαμβακοφόρους στυλεούς. Στόχος ήταν να δουν πώς αντιδρούσαν τα παιδιά σε οικείες και μη οικείες οσμές, καταγράφοντας τις εκφράσεις του προσώπου τους, όπως χαμόγελο ή ενδείξεις δυσαρέσκειας.

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν ιδιαίτερα προσεκτική. Οι επιστήμονες κατέγραφαν τις εκφράσεις των παιδιών με βίντεο και στη συνέχεια τις ανέλυαν καρέ-καρέ, χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ανάλυσης προσώπου για βρέφη και έμβρυα. Οι εκφράσεις ταξινομήθηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες: χαρά/χαμόγελο και κλάμα ή αρνητική αντίδραση. Έτσι μπορούσαν να μετρήσουν με ακρίβεια τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε κάθε οσμή.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σταθερή τάση: όσο πιο οικεία ήταν μια γεύση από την προγεννητική περίοδο, τόσο λιγότερο αρνητική ήταν η αντίδραση του παιδιού αργότερα. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η γεύση και η όσφρηση δεν είναι μόνο θέμα γενετικής ή εκπαίδευσης μετά τη γέννηση, αλλά ξεκινούν ήδη πριν από αυτήν.

Η βασική ανακάλυψη ήταν ότι τα παιδιά έδειχναν λιγότερες αρνητικές εκφράσεις όταν μυρίζονταν την οσμή της τροφής που είχαν γνωρίσει πριν γεννηθούν. Με απλά λόγια, αν ένα έμβρυο είχε εκτεθεί επανειλημμένα στο καρότο κατά την εγκυμοσύνη, ως παιδί 3 ετών αντιδρούσε πιο ήπια ή λιγότερο αρνητικά όταν το ξαναμύριζε. Αντίθετα, όταν η οσμή δεν ταίριαζε με την προγεννητική εμπειρία, οι αρνητικές αντιδράσεις ήταν πιο έντονες.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτό υποδηλώνει μια μορφή «πρώιμης μάθησης» ήδη μέσα στη μήτρα. Το έμβρυο δεν λειτουργεί παθητικά, αλλά μπορεί να επεξεργάζεται ερεθίσματα που περνούν από τη διατροφή της μητέρας μέσω του αμνιακού υγρού. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες φαίνεται πως δεν χάνονται με τη γέννηση, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη μετέπειτα σχέση του παιδιού με συγκεκριμένες τροφές και οσμές.

Η ερευνητική ομάδα προσπάθησε επίσης να εξετάσει αν η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη (όπως άγχος ή κατάθλιψη) επηρεάζει αυτές τις αντιδράσεις. Αν και υπήρξαν κάποιες ενδείξεις μικρών διαφορών, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα. Δηλαδή, η βασική επίδραση φαίνεται να προέρχεται κυρίως από την ίδια την προγεννητική έκθεση στις γεύσεις και όχι από την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας.

Οι προοπτικές της μελέτης

Συνολικά, η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη ξεκινά πολύ νωρίτερα από τη γέννηση και ότι το περιβάλλον της μήτρας μπορεί να αφήσει «ίχνη» στη μετέπειτα συμπεριφορά. Αν αυτά τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες έρευνες, ίσως αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε τη διαμόρφωση των διατροφικών προτιμήσεων από την παιδική ηλικία.