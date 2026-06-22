Έψαχναν ναρκωτικά και βρήκαν έναν κλεμμένο Πικάσο αξίας σχεδόν 15 εκατομμυρίων ευρώ

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι αναζητώντας ναρκωτικά. Εκείνο που βρήκαν, όμως, δεν ήταν μόνο κάνναβη, μετρητά και είδη πολυτελείας. Ανάμεσα στα ευρήματα της εφόδου, σε προάστιο ανατολικά του Παρισιού, υπήρχε και ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος φέρεται να είχε κλαπεί από χώρο φύλαξης έργων τέχνης.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, πήρε απρόσμενη τροπή όταν οι Γάλλοι αστυνομικοί εντόπισαν το έργο, η αξία του οποίου εκτιμάται, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εισαγγελία του Κρετέιγ επιβεβαίωσε ότι ο πίνακας έχει αυθεντικοποιηθεί ως έργο του Ισπανού ζωγράφου, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τον τίτλο του ή περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευσή του.

Η έφοδος που οδήγησε στον Πικάσο

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών στα ανατολικά προάστια του Παρισιού. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών δεν περίμεναν ότι, πέρα από τα ευρήματα που σχετίζονταν με την υπόθεση, θα έπεφταν πάνω σε έναν κλεμμένο Πικάσο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 17 κιλά κάνναβης, 7.000 ευρώ σε μετρητά και ρούχα πολυτελών οίκων, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 200.000 ευρώ.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, το εύρημα που ξεχώρισε ήταν ο πίνακας. Οι αρχές άνοιξαν ξεχωριστή έρευνα για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, καθώς το έργο φέρεται να είχε αφαιρεθεί από αποθήκη έργων τέχνης στο Παρίσι.

$15 million in the apartment of drug traffickers. And it’s not cocaine



In France, during a search of drug dealers, police found a stolen painting by Pablo Picasso inside a drug traffickers’ apartment.



The artwork is a portrait of Marie-Thérèse Walter. Its value is estimated at… pic.twitter.com/LFmik3oMRt — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026

Ο φύλακας που φέρεται να ομολόγησε την κλοπή

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 37χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας σε εταιρεία φύλαξης πολύτιμων έργων τέχνης και αντικειμένων στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τον πίνακα από τον χώρο φύλαξης, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να αναδείξει κενά ασφαλείας στην εταιρεία όπου εργαζόταν.

Ο ισχυρισμός αυτός, πάντως, δεν αλλάζει τη βαρύτητα της υπόθεσης. Ο 37χρονος κατηγορείται για κλοπή, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει και κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση ναρκωτικών.

Συνολικά, τέσσερα πρόσωπα οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης για την υπόθεση, ενώ οι γαλλικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και νέες κατηγορίες όσο η έρευνα προχωρά. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Ο άγνωστος πίνακας και η «χρυσή μούσα» του Πικάσο

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ποιος ακριβώς είναι ο πίνακας που βρέθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Le Parisien, πρόκειται για έργο που ανήκει σε σειρά πορτρέτων της Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ, μίας από τις πιο γνωστές μούσες και συντρόφους του Πικάσο.

Η Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ γνώρισε τον Πικάσο στο Παρίσι το 1927, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος 45, παντρεμένος ακόμη με τη Ρωσίδα μπαλαρίνα Όλγα Χόχλοβα. Η σχέση τους έμεινε για χρόνια κρυφή, όμως η μορφή της πέρασε βαθιά στο έργο του ζωγράφου.

Τα πορτρέτα της Βαλτέρ θεωρούνται από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά ισχυρά έργα της περιόδου. Η ίδια έχει περιγραφεί συχνά ως η «χρυσή μούσα» του Πικάσο, καθώς στα έργα του εμφανίζεται με έντονα χρώματα, καμπύλες φόρμες και μια σχεδόν ονειρική απαλότητα που διαφοροποιείται από άλλες περιόδους της ζωγραφικής του.

Η ιδιοκτήτρια και η κλοπή που δεν είχε γίνει δημόσια γνωστή

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, ο πίνακας ανήκει σε γυναίκα από τη Σιγκαπούρη και φυλασσόταν ιδιωτικά σε αποθήκη έργων τέχνης στο Παρίσι.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η κλοπή του έργου δεν είχε δημοσιοποιηθεί πριν από την αστυνομική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση ήρθε στο φως όχι μέσω κάποιας δημόσιας καταγγελίας για χαμένο πίνακα, αλλά τυχαία, στο πλαίσιο μιας εντελώς διαφορετικής αστυνομικής επιχείρησης.

Η ανάκτηση του έργου θεωρείται σημαντική, όχι μόνο λόγω της οικονομικής του αξίας, αλλά και λόγω του ονόματος του δημιουργού. Τα έργα του Πικάσο παραμένουν από τα πλέον περιζήτητα στην παγκόσμια αγορά τέχνης, γεγονός που τα καθιστά συχνά στόχο κυκλωμάτων κλοπής, διακίνησης και παράνομης αγοραπωλησίας.