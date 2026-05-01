Έρευνα CNN: Εκτεταμένες καταστροφές σε βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Τουλάχιστον 16 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις του Ιράν και συμμάχων του, σύμφωνα με έρευνα του CNN.

Όπως επισημαίνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημιές είναι τόσο σοβαρές ώστε οι εγκαταστάσεις να καθίστανται ουσιαστικά μη λειτουργικές.

Η έκθεση βασίζεται σε δεκάδες δορυφορικές εικόνες, αλλά και σε συνεντεύξεις με πηγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με βοηθό του Κογκρέσου που γνωρίζει τις εκτιμήσεις, οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις αποτελούν την πλειονότητα των αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή.

«Υπάρχει ένα εύρος εκτιμήσεων», ανέφερε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί πλήρως, ενώ σε άλλες θεωρείται ότι μπορούν να επισκευαστούν λόγω της στρατηγικής τους σημασίας.

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι κύριοι στόχοι των επιθέσεων ήταν προηγμένα συστήματα ραντάρ, υποδομές επικοινωνιών και αεροσκάφη.

Πρόκειται για εξοπλισμό υψηλού κόστους και περιορισμένης διαθεσιμότητας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση αντικατάστασή του.

«Τα συστήματα ραντάρ μας είναι από τα πιο ακριβά και κρίσιμα μέσα που διαθέτουμε στην περιοχή», σημείωσε πηγή με γνώση της κατάστασης.

Το κόστος του πολέμου

Ο ελεγκτής του Πενταγώνου, Jules “Jay” Hurst III, ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, άλλες πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 40 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φαίνεται να έχουν επωμιστεί μεγάλο μέρος των επιπτώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζουν κατ’ ιδίαν δυσαρέσκεια προς την Ουάσιγκτον για την έναρξη της σύγκρουσης χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. «Ο πόλεμος έδειξε ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ δεν είναι ούτε αποκλειστική ούτε απόρθητη», φέρεται να δήλωσε σαουδαραβική πηγή στο CNN.