WSJ: Υποχωρήσεις από το Ιράν στη νέα πρόταση - «Δεν είμαι ικανοποιημένος» λέει ο Τραμπ

Η Wall Street Journal αναφέρει, επικαλούμενη πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, ότι τοΙράν εμφανίζεται πιο ευέλικτο ως προς τους όρους για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη έχει αποσύρει την απαίτηση να τερματιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Παράλληλα, φέρεται να προτείνει τη συζήτηση του πυρηνικού της προγράμματος, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση του καθεστώτος αμερικανικών κυρώσεων.

Επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών

Πηγές που επικαλείται η WSJ αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εκφράσει ετοιμότητα να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον υπάρξει συμφωνία από την Ουάσιγκτον.

Η νέα πρόταση φέρεται να περιλαμβάνει και συζήτηση για τους όρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν τον τερματισμό επιθέσεων και περιοριστικών μέτρων σε ιρανικά λιμάνια.

Στο προηγούμενο πλαίσιο, το Ιράν απαιτούσε τον τερματισμό των αμερικανικών ενεργειών ως προϋπόθεση ακόμη και για την έναρξη συνομιλιών, ενώ τώρα εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει τα ζητήματα σε πιο διαδοχική βάση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον.

Οι εξελίξεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνουν μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος - Ή θα τους συντρίψουμε ή θα καταλήξουμε σε συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση που κατέθεσε το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που προσφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχει «τεράστια διχόνοια» στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας, γεγονός που – όπως είπε – δυσχεραίνει την επίτευξη συμφωνίας.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο της πρότασης.

Παρά την αρνητική του στάση, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε.

Η Τεχεράνη είχε καταθέσει τη νέα της πρόταση το προηγούμενο βράδυ, περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.