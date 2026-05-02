Έρευνα για το ατύχημα στο αεροδρόμιο του Άραξου διεξάγει η ΥΠΑ

Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος που συνέβη χθες, Παρασκευή 1η Μαΐου, στο αεροδρόμιο του Άραξου διερευνά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της.

Η ΥΠΑ μεταξύ άλλων «εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους».

INTIME NEWS

Όπως ενημερώνει άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Παράλληλα, αναφέρει πως «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνάται το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος».

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε κατά την τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο τρία άτομα.

Το περιστατικό συνέβη όταν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανέβηκαν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν εικόνες και πλάνα.