EuroLeague Final Four 2026: Το ποσό που παίρνουν οι διατητές του τελικού

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί απόψε (24/05) στις 21:00.

Η διαιτητική τριάδα του τελικού αποτελείται από τους Σρέτεν Ράντοβιτς, τον Ρόμπερτ Λότερμοζερ και τον Όλεγκς Λάτισεβς. Κάθε ένας απο αυτούς θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ μεικτά για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Για τον τελικό συγκεκριμένα, η EuroLeague ορίζει και αναπληρωματικούς διατητές οι οποίοι ακόμα και στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν αμοίβονται με 1.200 ευρώ μεικτά.

Ποιοι είναι οι 8 ρέφερι του Final Four

Οι διατητές που ορίστηκαν για το Final Four 2026 στην Αθήνα είναι οι εξής: Μεντί Ντιφαλά, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς ενώ την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν οι Λούκα Καρντούμ και Μίλος Κόλιενσιτς.

Στην κανονική διάρκεια η αμοιβή τους έφτανε τα 2.000 ευρώ μεικτά και το καθαρό ποσό τους εξαρτάται από την φορολογική έδρα του κάθε διαιτητή. Στα Playoffs οι ρέφερι έλαβαν 3.000 ευρώ ανά παιχνίδι.