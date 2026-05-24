Τάισον Γουόρντ: «Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ»

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό της EuroLeague, αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κοινοποίησε μέσω του επίσημου λογαριασμού της, δηλώσεις των Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει του μεγάλου τελικού αλλά και την πρώτη τους εμπειρία σε Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Νιώθεις περισσότερο πίεση για τον τελικό ή ανυπομονείς για αυτόν;

«Ανυπομονώ για το τζάμπολ, αλλά σίγουρα έχω και κάποιο άγχος. Αυτό είναι κάτι που αγαπώ στο μπάσκετ, ότι μπορεί να βγάλει τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Βλέπεις τα πάνω και τα κάτω, την ημέρα πριν και την ημέρα μετά. Οπότε τώρα απλά απολαμβάνω τα συναισθήματα που έχω και θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω υπέρ μου στη συνέχεια».

Πώς είναι η εμπειρία σου από το πρώτο σας Final Four;

«Σίγουρα πιο τρελή από όσο φανταζόμουν. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όλα θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά χθες (σ.σ. την Παρασκευή) και μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά και αύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και ελπίζω αύριο να τελειώσουμε με καλό τρόπο».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο μας;

«Να έρθετε. Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Είναι κάτι ξεχωριστό για εσάς, αλλά είναι και για εμάς. Και πιστεύω πως αν είστε εκεί, τότε εμείς θα παίξουμε ακόμα πιο σκληρά».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς από την πλευρά του,μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ομάδας μας και υποσχέθηκε να τα δώσει όλα κόντρα στην Ρεάλ.

Υπάρχει πίεση ή ανυπομονησία για τον τελικό;

«Περισσότερο ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και δεν πρόκειται να μας κάνει τη ζωή εύκολη, όμως ούτε εμείς θα τους την κάνουμε. Περιμένω μια πραγματική μάχη αύριο και ένα σκληρό παιχνίδι μέχρι τέλους».

Πώς ζεις την εμπειρία με τον κόσμο και τι περιμένεις για αύριο;

«Το ίδιο πράγμα με την Παρασκευή, αλλά από ότι ακούω θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι η εξέδρα μας θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Είμαι χαρούμενος που θα έχουμε τους οπαδούς μας στην εξέδρα».

