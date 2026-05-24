Σπορ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Final Four Euroleague Μπάσκετ

Final Four 2026: Ολυμπιακός και Ρεάλ στο T-Center για το καθιερωμένο χαλάρωμα πριν τον τελικό

Οι δυο φιναλίστ του Final Four της EuroLeague έφτασαν στο T-Center, για το καθιερωμένο χαλάρωμα, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.

eurokinissi
eurokinissi
Σταύρος Γεωργακόπουλος avatar
Σταύρος Γεωργακόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό της EuroLeague, αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, οι δυο ομάδες βρέθηκαν στο T-Center για να πραγματοποιήσουν το χαλάρωμά τους.

Τα βίντεο από την αναχώρηση των αποστολών

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Final Four Euroleague Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader