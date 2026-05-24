Final Four 2026: Ολυμπιακός και Ρεάλ στο T-Center για το καθιερωμένο χαλάρωμα πριν τον τελικό
Οι δυο φιναλίστ του Final Four της EuroLeague έφτασαν στο T-Center, για το καθιερωμένο χαλάρωμα, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό της EuroLeague, αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση.
Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, οι δυο ομάδες βρέθηκαν στο T-Center για να πραγματοποιήσουν το χαλάρωμά τους.