Γιαννακόπουλος για Final Four: «Δεν ξαναγράφεται η ιστορία από μια βραδιά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, σχολίασε την έντονη προβολή που συνοδεύει τον φετινό τελικό, επισημαίνοντας πως η δυναμική της στιγμής είναι δεδομένη, ειδικά όταν μια ελληνική ομάδα αγωνίζεται σε Final Four εντός έδρας.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν συνεπάγεται αλλαγή συσχετισμών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ούτε ανατροπή της ιστορικής πορείας των ομάδων.

«Δεν αλλάζουν οι ιεραρχίες»

Όπως υπογράμμισε, μια δυνατή εικόνα ή μια επιτυχία δεν αρκεί για να εξισώσει δεκαετίες πορείας, τίτλων και συνέπειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πραγματικά μεγέθη κρίνονται σε βάθος χρόνου, μέσα από τη διάρκεια, την πίεση και τη διαρκή παρουσία στην κορυφή, στοιχεία που όπως σημείωσε δεν αλλοιώνονται από την επικοινωνιακή ένταση μιας βραδιάς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισε ότι η ομάδα του δεν κατάφερε φέτος να φτάσει στον τελικό, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός αποτελεί μια πραγματικότητα που γίνεται αποδεκτή.

Τόνισε, ωστόσο, ότι άλλο είναι η αγωνιστική αποτυχία και άλλο η προσπάθεια να παρουσιαστεί μια συγκυρία ως ιστορική ανατροπή δεδομένων.

«Η ιστορία γράφεται σε βάθος χρόνου»

Κλείνοντας, επισήμανε πως η ιστορία του αθλήματος βασίζεται σε αριθμούς, τίτλους και συνέπεια, τα οποία δεν επηρεάζονται από τη συγκυριακή προβολή.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα επόμενης ημέρας, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να επιστρέψει πιο δυνατός, πιο ποιοτικός και πιο έτοιμος, υπογραμμίζοντας ότι το «πάθημα γίνεται μάθημα».