Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης στα Χανιά: Συνελήφθη ο ενοικιαστής της 45χρονης Σταυρούλας

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/6) και συνελήφθη ο 43χρονος άνδρας που βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας και ήταν άφαντος τις τελευταίες ώρες.

Συνελήφθη για ναρκωτικά

Ο αλλοδαπός συνελήφθη με το νόμο περί ναρκωτικών απόψε αλλά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το Σάββατο αναμένεται ένταλμα του εισαγγελέα για την υπόθεση της 45χρονης καθώς έχουν βρεθεί κηλίδες αίματος στο σπίτι και είναι θέμα χρόνου να βγουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών που έγιναν στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την έρευνα στην κατοικία της 45χρονης την οποία νοίκιαζε, εντοπίστηκαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τα ευρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Παράλληλα, λέγεται ότι βρέθηκε και κηλίδα στο σαλόνι, η οποία φαίνεται να είχε επιχειρηθεί να καθαριστεί.

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών ερευνών βρίσκεται και μία σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στον χώρο, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τα ευρήματα με την υπόθεση.

Ο 43χρονος αναμένεται να δώσει εκ νέου εξηγήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία της ανάκρισης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αρχές επιχειρούν να λάβουν απαντήσεις, αλλά και να εξακριβώσουν την τύχη της αγνοούμενης γυναίκας. Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.



Ο άνδρας που είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας έχει ήδη εξεταστεί δύο φορές από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της εξαφάνισης η γυναίκα τον επισκέφθηκε για λίγα μόλις λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε, αναφέροντας ότι είχε να διεκπεραιώσει προσωπικές υποθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κινήσεις της μετά την αποχώρησή της.

Ο αρχικός κύκλος των προσώπων που εξετάστηκαν ήταν ευρύτερος, ωστόσο σταδιακά περιορίστηκε σε λιγότερα άτομα και πλέον για τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ο αλλοδαπός αποτελεί τον βασικό ύποπτο. Να σημειωθεί πάντως πως δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ άνθρωποι που τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως εργατικό και φιλήσυχο.

