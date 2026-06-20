Δίωξη για ναρκωτικά στον 43χρονο ενοικιαστή της Σταυρούλας -«Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλο αδίκημα»

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του ο 43χρονος που συνελήφθη αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/6) για υπόθεση ναρκωτικών, έπειτα από τον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε ο ίδιος μαζί με ένα άλλο άτομο.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Τρικοίλη, ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία, ούτε ερευνάται για άλλο αδίκημα. «Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται», δήλωσε ο κ. Τρικοίλης.

Σύμφωνα με το creta24, ο δικηγόρος ανέφερε ότι λόγω της κακουργηματικής μορφής της κατηγορίας ο εντολέας του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία έλαβε προθεσμία μέχρι την Δευτέρα (22/06) προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. «Ο περιοριστικός όρος ή η προσωρινή κράτηση θα κριθεί μετά την απολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ο κ. Τρικοίλης τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη δικογραφία σε βάρος του 43χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ούτε έχει αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. «Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση», είπε ο δικηγόρος του και πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε μόλις σήμερα για τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι είναι ακόμη νωρίς για αναλυτική τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.



Η απολογία του 43χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται.

Οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, στο σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, βρέθηκαν κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και ανήκουν στην γυναίκα που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Αναμένεται η τυχόν ταυτοποίηση από άλλες κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου και στη σφουγγαρίστρα με την οποία είχε καθαρίσει το σπίτι.

Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (19/6) ενώ βρισκόταν κρυμμένος στο αυτοκίνητό του την περιοχή της Αγυιάς. Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην Εισαγγελία Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξετάστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας και επέμενε να αρνείται κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας. Ωστόσο, με τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ίσως τελικά να αντιμετωπίσει και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Ενοικιαστής: «Κινδυνεύει η ζωή μου»

Ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη προσπάθησε να δώσει νέα τροπή στην υπόθεση, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως υποστήριξε, επιχείρησε να κρυφτεί επειδή δέχτηκε απειλές από πρόσωπο που ήρθε στο σπίτι του εκ μέρους του αδερφού της 45χρονης.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πίεση ώστε να μην αποκαλύψει στοιχεία για την εξαφάνιση της 45χρονης.

Όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι το άτομο αυτό επιδίωκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη «να γράψει την περιουσία της πίσω στον αδερφό της».

«Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

Ο άνδρας που είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά.

Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Αδερφός Σταυρούλας: «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Οργισμένη ήταν η απάντηση του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος μίλησε και εκείνος στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης έκανε λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», τόνισε.

Ακόμα, εμφανίστηκε να πιστεύει ότι ο 43χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση της αδελφής του, λέγοντας πως, κατά τη γνώμη του, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι σοβαρό λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, εμφανίστηκε προβληματισμένος από τις συνεχείς εξελίξεις και τις αντιφατικές πληροφορίες.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται με τρόπο που εντείνει την αγωνία της οικογένειας.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του, τονίζοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».