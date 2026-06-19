Υπόθεση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Αγνοείται ο ενοικιαστής και βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς αγνοείται πλέον και ο άνδρας που φέρεται να ήταν ο τελευταίος που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της.

Πρόκειται για τον Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της 45χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε επαφή μαζί της στις 30 Μαΐου, λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το πρωί της Πέμπτης (18/6), γεγονός που έχει προκαλέσει νέα κινητοποίηση των Αρχών και έχει προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο ήδη σύνθετο παζλ της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την εξαφάνιση του ενοικιαστή, καθώς θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς ήταν ο τελευταίος γνωστός άνθρωπος που είχε δει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη πριν εξαφανιστεί.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Την ίδια ώρα, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη στη γυναίκα μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της, με το μυστήριο να παραμένει άλυτο και την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται.

Καθώς οι ημέρες περνούν χωρίς κανένα ίχνος ζωής, ο αδελφός της 45χρονης απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια, εκφράζοντας τους φόβους του ότι ενδέχεται να έχει συμβεί κάτι σοβαρό στην αδελφή του.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν διατηρούσαν ιδιαίτερα στενή επικοινωνία, η Σταυρούλα επισκεπτόταν κατά διαστήματα το πατρικό τους σπίτι και δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή βρισκόταν σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές, η Σταυρούλα Λεβεντάκη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, περίπου στις 14:00. Η έρευνα έδειξε ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη, στον οποίο επρόκειτο να παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση.

πηγή: «Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κανονικά. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, όμως, χάνονται τα ίχνη της, χωρίς να έχει προκύψει οποιαδήποτε αξιόπιστη πληροφορία για τις επόμενες κινήσεις της.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι από την ημέρα της εξαφάνισης δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη. Παράλληλα, οι έρευνες δυσχεραίνονται από το γεγονός ότι η γυναίκα δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν οδηγούσε αυτοκίνητο, περιορίζοντας σημαντικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μετακινήσεις της.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις Αρχές στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφειλόταν σε οικογενειακές συνθήκες και στη μειωμένη επικοινωνία που είχαν τα τελευταία χρόνια. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, αξιολογώντας μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και κάθε νέο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.