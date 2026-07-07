Φοιτητική στέγη: Τα ενοίκια «σπάνε» ρεκόρ– Πόσο κοστίζει πλέον ένα σπίτι σε Αθήνα και φοιτητουπόλεις

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται κάθε χρόνο σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για γονείς και φοιτητές, όμως το 2026 η κατάσταση δείχνει ακόμη πιο πιεστική.

Η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα έχει εκτοξευθεί, ενώ η διαθέσιμη προσφορά μειώνεται, δημιουργώντας μια αγορά όπου η εύρεση οικονομικής γκαρσονιέρας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Τα στοιχεία από τη Χρυσή Ευκαιρία και το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates καταγράφουν την ίδια τάση: η φοιτητική στέγη ακριβαίνει, τα οικονομικά σπίτια λιγοστεύουν και η βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά την αγορά.

Έρευνα Χρυσής Ευκαιρίας: Τα μικρά σπίτια έγιναν «είδος προς εξαφάνιση»



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, η μεγαλύτερη αλλαγή στην αγορά είναι η εκρηκτική ζήτηση για μικρά ακίνητα, όπως studios και γκαρσονιέρες.

Στην Αττική, μόλις 1 στα 5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι έως 55 τ.μ., γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους φοιτητές που αναζητούν οικονομικές λύσεις.

Η περιορισμένη προσφορά συνδέεται με πολλούς παράγοντες: την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και τη γενικότερη πίεση στην αγορά κατοικίας.

Τα μικρά διαμερίσματα, που παραδοσιακά αποτελούσαν την πρώτη επιλογή των φοιτητών, έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα της αγοράς.

Ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων στην Αθήνα



Η Χρυσή Ευκαιρία καταγράφει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές της Αθήνας.

Ζωγράφου

Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ/τ.μ., με ετήσια αύξηση 6,30%.

Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει περίπου 420 ευρώ, ενώ ένα δυάρι 50 τ.μ. φτάνει τα 590 ευρώ.



Κέντρο Αθήνας

Η ακριβότερη περιοχή του πίνακα, με μέση τιμή 12,58 ευρώ/τ.μ. και αύξηση 7,30%.

Το studio 35 τ.μ. αγγίζει τα 440 ευρώ, ενώ το δυάρι τα 630 ευρώ.



Καλλιθέα

Η μέση τιμή είναι 11,53 ευρώ/τ.μ., με αύξηση 5,70%.

Το κόστος για studio 35 τ.μ. φτάνει περίπου τα 400 ευρώ, ενώ για δυάρι τα 570 ευρώ.



Αιγάλεω

Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 10,90 ευρώ/τ.μ..

Ένα studio κοστίζει περίπου 380 ευρώ και ένα δυάρι 540 ευρώ.



Πειραιάς

Η μέση τιμή φτάνει τα 11,40 ευρώ/τ.μ., με αύξηση 2,40%.

Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ενώ ένα δυάρι 570 ευρώ.

ΑΠΕ

Έρευνα E-Real Estates: Η βραχυχρόνια μίσθωση πιέζει ακόμη περισσότερο την αγορά



Η δεύτερη έρευνα, του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, αποτυπώνει μια ακόμη πιο έντονη εικόνα της στεγαστικής πίεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόνο στον Δήμο Αθηναίων υπάρχουν πλέον 12.810 επιπλωμένα διαμερίσματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, έναντι 12.369 το 2025 και 9.521 το 2023.

Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι χιλιάδες κατοικίες έχουν απομακρυνθεί από τη μακροχρόνια μίσθωση, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για φοιτητές.

Τα ζητούμενα ενοίκια στην Αττική αυξήθηκαν κατά περίπου 7% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική άνοδος ξεπερνά το 20%.

E-Real Estates

Αθήνα: Τα φθηνά σπίτια σχεδόν εξαφανίστηκαν



Η έρευνα E-Real Estates δείχνει ότι στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. ενοικιάζεται πλέον πάνω από 400 ευρώ τον μήνα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2023 ήταν 78,7%.

Παράλληλα:

7 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ,

4 στα 10 ξεπερνούν τα 600 ευρώ,

2 στα 10 φτάνουν ακόμη και πάνω από 700 ευρώ.

Στα Νότια Προάστια δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο διαμέρισμα έως 300 ευρώ, ενώ στα Βόρεια Προάστια πάνω από 9 στα 10 ακίνητα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ.

Reuters

Η κρίση φτάνει και στις φοιτητουπόλεις της περιφέρειας



Ωστόσο, η πίεση δεν αφορά πλέον μόνο την Αθήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα E-Real Estates, στις 21 μεγάλες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα μικρά διαμερίσματα 30-45 τ.μ., δηλαδή ακριβώς στις κατοικίες που αναζητούν περισσότερο οι φοιτητές.

Στις ακριβότερες περιοχές συγκαταλέγονται:

Χανιά: 520-650 ευρώ για 30-45 τ.μ.



520-650 ευρώ για 30-45 τ.μ. Ρόδος: περίπου 590 ευρώ και πάνω, με ελάχιστη διαθεσιμότητα.



περίπου 590 ευρώ και πάνω, με ελάχιστη διαθεσιμότητα. Κέρκυρα: μεγαλύτερα σπίτια έως και 850 ευρώ.



μεγαλύτερα σπίτια έως και 850 ευρώ. Ιωάννινα: έως 700 ευρώ για μικρά διαμερίσματα.



έως 700 ευρώ για μικρά διαμερίσματα. Καλαμάτα: έως 650 ευρώ για επιπλωμένα ακίνητα.



έως 650 ευρώ για επιπλωμένα ακίνητα. Ηράκλειο: έως 670 ευρώ για αντίστοιχες κατοικίες.

Ακόμη και πόλεις που θεωρούνταν πιο οικονομικές, όπως η Πάτρα, βλέπουν τις τιμές στις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές να ανεβαίνουν.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Όταν το ίδιο σπίτι αλλάζει χρήση κάθε καλοκαίρι



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναδεικνύει η έρευνα είναι η εποχική μετακίνηση κατοικιών από τη φοιτητική αγορά στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Σε τουριστικές πόλεις, αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να νοικιάζουν τα σπίτια σε φοιτητές μόνο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και στη συνέχεια να τα επιστρέφουν στις πλατφόρμες τύπου Airbnb το καλοκαίρι.

Το αποτέλεσμα είναι πολλοί φοιτητές να βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με την ίδια αγωνιώδη αναζήτηση κατοικίας.

E-Real Estates

E-Real Estates

Μια «ανάσα» για έναν φοιτητή: Σπίτι δωρεάν για έναν χρόνο



Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Χρυσή Ευκαιρία σε συνεργασία με το Units ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία στήριξης φοιτητών.

Ένας φοιτητής ηλικίας 17-26 ετών που θα σπουδάσει στην Αττική το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα κερδίσει δωρεάν διαμονή για έναν χρόνο σε πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα στο Units Parkside στην Καισαριανή. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο το ενοίκιο, αλλά και λογαριασμούς και κοινόχρηστα.

Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως και τις 30 Ιουλίου 2026 στις 23:59. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένης ψηφιακής εφαρμογής τυχαίας επιλογής, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση η φοιτητική στέγη το 2026 δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα κόστος για τις οικογένειες. Έχει μετατραπεί σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εισόδου στην ανώτατη εκπαίδευση, με την εύρεση ενός μικρού και οικονομικού σπιτιού να γίνεται κάθε χρόνο πιο δύσκολη.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Ναυτεμπορική