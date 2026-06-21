«Φοβήθηκα και έφυγα»: Τι ισχυρίζεται η γυναίκα που πάτησε και σκότωσε σκύλο στη Γαστούνη

Οργή, θλίψη και πολλά ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί το περιστατικό στη Γαστούνη, όπου μία αδέσποτη σκυλίτσα έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, με την οδηγό να απομακρύνεται από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που φέρεται να οδηγούσε το όχημα ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για μία 60χρονη από τα Λεχαινά της Ηλείας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως το πάτησε, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η συγκεκριμένη φράση, εφόσον επιβεβαιώνεται, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο βάρος γύρω από την υπόθεση, καθώς το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή του τραυματισμού ή της θανάτωσης του ζώου, αλλά και στην απόφαση της οδηγού να εγκαταλείψει το σημείο.

Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Το περιστατικό έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων, με πολίτες και φιλόζωους να ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε το ζώο, αλλά και να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Το βίντεο της φρίκης

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη ως υπαίτια του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Το όχημα που εμφανίζεται στο βίντεο τραυμάτισε θανάσιμα τη Σίσσυ, την ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και πολλά χρόνια.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος.

Όπως έχει αποτυπωθεί στα επίμαχα πλάνα το όχημα μειώνει ταχύτητα και σταματά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο ζώο. Στη συνέχεια ξεκινά και πάλι την πορεία του, περνώντας πάνω από τον σκύλο, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Προσοχή: Πολύ σκληρές εικόνες!

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν.

Θα της αποδοθεί κατηγορία - Τι προβλέπει ο νόμος

Η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 60χρονη αναμένεται το προσεχές διάστημα να κληθεί σε απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, οι αρχές προσανατολίζονται στην απόδοση κατηγορίας για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νόμου 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.