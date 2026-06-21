Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που πάτησε και σκότωσε σκύλο

Μια 60χρονη γυναίκα είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση της οδηγού του αυτοκινήτου που καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο να περνά πάνω από τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο Γαστούνης, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη ταυτοποιήθηκε ως ύποπτη από την Αστυνομία στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα εξετάστηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού που χειρίζονται την υπόθεση και, κατά πληροφορίες, έπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, στοιχεία τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα ισχυρίζεται πως νόμιζε πως ο σκύλος είχε φύγει μπροστά από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη ως υπαίτια του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Το όχημα που εμφανίζεται στο βίντεο τραυμάτισε θανάσιμα τη Σίσσυ, την ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και πολλά χρόνια.

Το βίντεο της φρίκης

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος.

Όπως έχει αποτυπωθεί στα επίμαχα πλάνα το όχημα μειώνει ταχύτητα και σταματά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο ζώο. Στη συνέχεια ξεκινά και πάλι την πορεία του, περνώντας πάνω από τον σκύλο, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Προσοχή: Πολύ σκληρές εικόνες!

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν.

Θα της αποδοθεί κατηγορία - Τι προβλέπει ο νόμος

Η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 60χρονη αναμένεται το προσεχές διάστημα να κληθεί σε απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, οι αρχές προσανατολίζονται στην απόδοση κατηγορίας για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νόμου 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.