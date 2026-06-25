«Φυλλορροεί» το κόμμα Καρυστιανού στην Κρήτη - Δύο ακόμα αποχωρήσεις

Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη χτες αλλά και του πτέραρχου Θανάση Παπανικολάου που προέκυψε λίγο αργότερα, ακόμα δύο στελέχη του κόμματος "Ελπίδα" αποχαιρέτησαν την οργάνωση! Πρόκειται για τους Μεσσαρίτες Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη από τις Μοίρες και Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι.

Διαβάστε τις εξελίξεις στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.