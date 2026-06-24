Βαθιά οδύνη στο Βαρύπετρο Χανίων - Το «τελευταίο αντίο» στην αδικοχαμένη Σταυρούλα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έχασε τη ζωή της από τον 43χρονο ενοικιαστή της.

φωτό : INTIME

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης στο Βαρύπετρο Χανίων παρουσία συγγενών και φίλων.

πηγή : INTIME

Η τοπική κοινωνία, αδυνατώντας να πιστέψει τον άδικο χαμό της, παραμένει συγκλονισμένη, ζητώντας δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, σύμφωνα με το Creta 24.

φωτό : INTIME

Το χρονικό της δολοφονίας Λεβεντάκη

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων, όμως η δήλωση εξαφάνισής της έγινε στις 7 Ιουνίου, από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι η 45χρονη αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και στις τελευταίες κινήσεις της.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε από νωρίς ο 43χρονος ενοικιαστής ακινήτου της 45χρονης, καθώς προέκυψαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του και στοιχεία που κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών. Ο άνδρας κλήθηκε επανειλημμένα να καταθέσει, επιχειρώντας παράλληλα να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες ακόμη και προς τον αδελφό της Σταυρούλας, παρά το γεγονός ότι εκείνος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να συνδεθεί με την εξαφάνισή της.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από το σπίτι και το όχημα του 43χρονου,οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν ταυτοποιήθηκαν με τη Σταυρούλα. Υπό το βάρος των στοιχείων και μετά από πολύωρη ανάκριση, ο 43χρονος «έσπασε» το πρωί της 21ης Ιουνίου και ομολόγησε τη δολοφονία της, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της σε χωράφι, περίπου εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Στην ομολογία του φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο όπου το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.