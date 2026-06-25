Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο πρόεδρος που πυροβολούσε στο γλέντι-χειροπέδες σε γονείς και αδέρφια

Θέμα συζήτησης παραμένει σε κεφαλοχώρι του Ηρακλείου τα όσα εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια μεγάλου κρητικού γλεντιού, με σχεδόν 2000 άτομα, καθώς ο καλλιτέχνης της βραδιάς είναι λαοφιλής αλλά και το χωριό έχει παράδοση στα ωραία πανηγύρια. Ωστόσο, η επιπόλαιη συμπεριφορά του 25χρονου προέδρου, ο οποίος φέρεται να ανέλαβε σχετικά πρόσφατα το τιμόνι του συλλόγου, έφερε τα πάνω-κάτω. Με τους πυροβολισμούς που έριξε με 9άρι όπλο-για το οποίο έχει άδεια σκοπευτικού-ο κόσμος αναστατώθηκε, ο λυράρης διέκοψε το πρόγραμμα (και αξίζουν συγχαρητήρια για την στάση του διότι περνάει μήνυμα μηδενικής ανοχής) και το γλέντι επί της ουσίας διέλυσε.

Διαβάστε για τον 25χρονο και τις μπαλοθιές σε κρητικό γλέντι.