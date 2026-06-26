«Κάθαρμα, δολοφόνε»: Μεγάλη ένταση με τον δολοφόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα δικαστήρια

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία. Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας φώναζαν «κάθαρμα», «δολοφόνε».

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εμφανίζεται μετανιωμένος. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.