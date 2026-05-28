Γαλλία: Αγόρι 9 ετών βρέθηκε κλειδωμένο σε ντουλάπι για 15 ημέρες - Συνελήφθη ο πατριός του

Κλειδωμένο σε έναν μικροσκοπικό αποθηκευτικό χώρο, χωρίς στρώμα, με μια λεκάνη για τουαλέτα και ελάχιστο χώρο για να σταθεί όρθιο, εντόπισαν οι Αρχές στη Γαλλία ένα αγόρι μόλις 9 ετών.

Το παιδί βρέθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στο οικογενειακό σπίτι όπου διέμενε στο Mérindol, στο Vaucluse της νότιας Γαλλίας, μετά από ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο πατριός του παιδιού συνελήφθη, ενώ η εισαγγελία της Αβινιόν έχει ανοίξει έρευνα για την υπόθεση που προκαλεί σοκ στη Γαλλία.

Το παιδί ζούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο

Η εισαγγελέας της Αβινιόν, Stéphanie Aouine, επιβεβαίωσε ότι το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς αφού ο πατριός επέτρεψε την είσοδο στο σπίτι και παραδέχθηκε ότι το αγόρι βρισκόταν εκεί.

Ο 9χρονος βρέθηκε μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, ουσιαστικά αποθηκευτικό χώρο, ελάχιστα μεγαλύτερο από ένα τετραγωνικό μέτρο. Στο εσωτερικό του δεν υπήρχε στρώμα, παρά μόνο ράφια και μια λεκάνη που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως τουαλέτα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το παιδί μπορούσε να σταθεί όρθιο, παρά την παρουσία των ραφιών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε τοποθετηθεί εκεί για 15 ημέρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων, ενδέχεται να βρισκόταν κλειδωμένο στον χώρο από τις αρχές Μαΐου.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις Αρχές

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία προσώπου που ανησύχησε για την κατάσταση του παιδιού. Γείτονες δήλωσαν σε γαλλικά μέσα ότι το αγόρι φαινόταν να τιμωρείται συχνά και ότι δεν συμμετείχε ποτέ στις οικογενειακές εξόδους μαζί με τη μητέρα, τον πατριό και τα τρία αδέλφια του.

Μετά την ειδοποίηση, οι Αρχές μετέβησαν στο μικρό χωριό του Mérindol, όπου διαμένουν περίπου 2.000 κάτοικοι, και μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας. Εκεί βρήκαν το παιδί στον αποθηκευτικό χώρο.

Γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι το παιδί φέρεται να μην είχε δικαίωμα να βγαίνει από το σπίτι ή να κάνει μπάνιο όταν βρισκόταν εκεί, ενώ οι συνθήκες διαβίωσής του, η πρόσβασή του σε φαγητό και η καθημερινή του φροντίδα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι γείτονες πίστευαν ότι είχε φύγει από το σπίτι

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης με ποιον τρόπο παρουσιαζόταν η απουσία του παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ορισμένοι άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας πίστευαν ότι ο 9χρονος βρισκόταν σε ψυχιατρική δομή, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβαινε μέσα στο σπίτι.

Η εισαγγελία προσπαθεί πλέον να διαπιστώσει πόσο καιρό ζούσε υπό αυτές τις συνθήκες και αν υπήρχαν ενδείξεις που είχαν περάσει απαρατήρητες.

🔴🇫🇷Un enfant de 9 ans retrouvé enfermé dans un placard.



C’est la découverte faite par les gendarmes à Mérindol, à une vingtaine de kilomètres de Salon de Provence.

L’enfant dormait dans un placard de quelques mètres carrés, à même le sol. Une bassine était posée à côté, pour… pic.twitter.com/kpSqwhb7gB — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) May 27, 2026

Τι ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχει ανοίξει έρευνα για στέρηση φροντίδας ή τροφής που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία ανηλίκου κάτω των 15 ετών από γονέα ή πρόσωπο που είχε εξουσία πάνω του.

Η έρευνα αφορά επίσης πράξεις βίας σε βάρος ανηλίκου από γονέα ή πρόσωπο σε θέση εξουσίας, παρουσία άλλου ανηλίκου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν θα κινηθούν νομικές διαδικασίες και σε βάρος της μητέρας του παιδιού.

Το παιδί απομακρύνθηκε από το σπίτι

Ο 9χρονος έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και, σύμφωνα με την εισαγγελία, έχει τεθεί υπό τη φροντίδα αξιόπιστου τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, αναμένεται πιο αναλυτική αξιολόγηση της σωματικής και ψυχολογικής του κατάστασης, στο πλαίσιο της έρευνας.

