Γαλλία: Νωρίτερα ο τρύγος λόγω υψηλών θερμοκρασιών - Οι προκλήσεις για την αμπελουργία

Νωρίτερα πραγματοποιείται στην Γαλλία ο τρύγος για το 2025, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν την πρόωρη ωρίμανση των σταφυλιών, πριν από την παραδοσιακή περίοδο συγκομιδής του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Οι καλλιεργητές στο Château Carbonnieu της Γαλλίας διαπίστωσαν ότι οι θερμοκρασίες που πλησίαζαν τους 40 °C προκάλεσαν καταπόνηση στα τσαμπιά των λευκών σταφυλιών.

Υπό τις συνθήκες καύσωνα και έλλειψης νερού, τα σταφύλια ωρίμασαν νωρίτερα από το κανονικό.

Η συγκομιδή ξεκινούσε γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ τώρα ξεκίνησε από τις 19 Αυγούστου. «Το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη θυμίζει πλέον πολύ περισσότερο το μεσογειακό κλίμα», λέει ο Eric Perrin, ιδιοκτήτης του Château de Carbonnieux.

Πρόκληση για την αμπελουργία της Γαλλίας

Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για την αμπελουργία στη Γαλλία. Ως αποτέλεσμα, τα λευκά κρασιά του Château Carbonnieu έχουν «πολύ πιο μεσογειακό χαρακτήρα από ό,τι ατλαντικό», εξηγεί ο Perrin.

Ο αμπελουργός ασχολείται με την συγκομιδή από τη δεκαετία του 1980 και, ενώ έχει βιώσει καυτά καλοκαίρια όπως αυτά του 1989 και του 2003, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σταδιακά από το 2018 έως σήμερα και έχουν γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Η επίδραση της ζέστης κάνει τα σταφύλια να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία, μέσω της διαδικασίας ζύμωσης, μεταφράζεται σε κρασιά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

«Πριν από δέκα χρόνια, είχαμε δύο εξαιρετικές σοδειές, περίπου πέντε μέτριες και περίπου τρεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κακές. Τώρα, με την αύξηση της θερμοκρασίας, τα κρασιά μας έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα», εξηγεί ο Perrin.

Τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λευκού κρασιού, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, επειδή οι αυστηροί κανόνες της Γαλλίας για τα κρασιά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (AOC) καθορίζουν επίσης τα επιτρεπόμενα επίπεδα ζάχαρης.

Η τήρηση αυτών των νέων απαιτήσεων είναι δουλειά της οινολόγου της οικογένειας, Andrea Perrin. Το κύριο πρόβλημα έγκειται στην υπερβολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία οδηγεί τη συγκομιδή από αυτή την έκταση 45 εκταρίων σε αλκοολικούς βαθμούς περίπου 14%.

Εκτός από το ότι έρχονται σε σύγκρουση με τους κανονισμούς AOC, τα λευκά κρασιά με τόσο υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ γενικά δεν είναι δημοφιλή στους καταναλωτές.

Ευτυχώς, «αυτό δεν αφορά μεγάλη έκταση», εξηγεί ο οινολόγος. Έτσι, ο Perrin βασίζεται στην καθυστερημένη συγκομιδή από «τα προτιμώμενα terroirs για λευκά κρασιά», δηλαδή τα αργιλώδη εδάφη που διατηρούν το νερό και την οξύτητα. Ελπίζει ότι τα σταφύλια από εκεί θα αντισταθμίσουν τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης της πρώτης συγκομιδής, ώστε να επιτευχθεί αλκοολικός βαθμός περίπου 12 ή ίσως 13% στο τελικό cuveé.