Τραγωδία στη Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές - Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη βορειοανατολική Γαλλία, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Τομπλέν, κοντά στο αεροδρόμιο Nancy-Essey, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ο πιλότος και οι δέκα επιβάτες, πέντε μαθητευόμενοι και ισάριθμοι εκπαιδευτές, έχασαν τη ζωή τους, όπως επιβεβαιώθηκε από τις γαλλικές αρχές.

Στο σημείο αναμένεται να βρεθεί ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ για να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις της έρευνας που διεξάγεται από τις Αρχές.

🇫🇷 Civilian aircraft crashes in Tomblaine, northeastern France – Fatalities reported. pic.twitter.com/cIww8RaIiW — Political Pen (@politicalpen_) June 28, 2026

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας L'Est Républicain, το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών που επρόκειτο να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά ή αθλητικά άλματα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για αεροσκάφος τύπου Pilatus, γερμανικής κατασκευής, μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση πτήσεων ελεύθερης πτώσης.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση

Η περιοχή της συντριβής έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις των αρχών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.