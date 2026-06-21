Γαστούνη: Θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι- Αναφορές ότι πρόκειται για γυναίκα

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει το περιστατικό κτηνωδίας στη Γαστούνη, όπου οδηγός Ι.Χ. καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του.

Το βίντεο, που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Όπως αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews, πρόκειται για δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, όπου υπήρχε η δυνατότητα αποφυγής του περιστατικού.

3.000 ευρώ για όποιον έχει πληροφορίες

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.

Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη κινητοποίηση πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο, παρέχοντας στοιχεία στις αρχές.

Θέμα χρόνου η σύλληψη

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος. Όπως εκτίμησε, ο εντοπισμός του οδηγού είναι «θέμα χρόνου», παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο επίμαχο βίντεο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, επισημαίνοντας πως το υλικό «δείχνει σκόπιμη ενέργεια». Τόνισε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση επικήρυξης, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των αρχών, χωρίς «ιδιωτικοποίηση» της διαδικασίας, καθώς τα ψηφιακά ίχνη και το διαθέσιμο υλικό επαρκούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.