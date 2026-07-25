Γεωργιάδης: «Τη Δευτέρα ο διορισμός της προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο»

Τη διάταξη που αφορά τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) από τον υπουργό Υγείας δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Ο ίδιος, μάλιστα, έκανε γνωστό ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της προσωρινής διοίκησης, που θα αναλάβει να οργανώσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.



Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να χαθεί «ούτε μία μέρα». Όπως ανέφερε, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί πριν από οκτώ χρόνια, αποφάσισε «παρά τω νόμω» να συνεδριάσει την Τρίτη.



Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη νέου, νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου.



Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε ευχές προς τους γιατρούς για «καλές και ήρεμες εκλογές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι με τη διαδικασία αυτή θα αποκατασταθούν η «δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα».



Πρόσθεσε ακόμη ότι, μετά την ανάδειξη της νέας διοίκησης, θα εξεταστούν από κοινού τυχόν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ, εφόσον αυτές ζητηθούν από τους ίδιους τους γιατρούς.



Απαντώντας στην κριτική που, όπως αναφέρει, έχει δεχθεί, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και διαβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί με όποια διοίκηση εκλεγεί νόμιμα.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαδραματίζει σημαντικό θεσμικό ρόλο, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεχείς εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπως είπε, έχουν επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του. Όπως σημείωσε, η παρέμβασή του γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση της νομιμότητας και με στόχο να δοθεί τέλος στις διαδοχικές δικαστικές διαμάχες.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του κ. Γεωργιάδη έχει ως εξής:



«Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που δίνει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος αυτός την Δευτέρα θα εκδώσω Υπουργική Απόφαση διορισμού.



Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα διότι το απερχόμενο και εκλεγέν προ 8 ετών ΔΣ, αποφάσισε παρά τω νόμω να συγκληθεί την Τρίτη. Άρα την Δευτέρα θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ. Εύχομαι στους ιατρούς μας καλές και ήρεμες εκλογές, ώστε επιτέλους να αποκατασταθεί η Δημοκρατική Νομιμότητα και κανονικότητα.



Με το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί μετά τις αρχαιρεσίες τους θα συζητήσουμε τις όποιες αλλαγές θέλουν οι ίδιοι στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ. Παρά τις εναντίον μου κατηγορίες, ποτέ δεν ήθελα να εμπλακώ στα εσωτερικά τους και θα συνεργαστώ με όποιον νομίμως εκλεγεί. Ο ΠΙΣ έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι αλλεπάλληλες μεταξύ τους διαμάχες να πλήττουν την φήμη αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Η παρέμβαση μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια.



Τα ονόματα των μελών και του Προέδρου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα».