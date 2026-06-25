Γερμανία: Στο εδώλιο ο 26χρονος Έλληνας για τον θάνατο του ελεγκτή τρένων - Τι είπε στην απολογία

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης ξεκίνησε στο Τσβάιμπρυκεν της Γερμανίας, η δίκη για τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Φεβρουάριο έπειτα από επίθεση επιβάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών, καθώς το ενδιαφέρον για την υπόθεση ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Η δικαστική αίθουσα γέμισε από συγγενείς του θύματος, πρώην συναδέλφους του αλλά και δημοσιογράφους, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά λόγω του μεγάλου αριθμού παρευρισκομένων.

Στο εδώλιο βρίσκεται ο 26χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, ο κατηγορούμενος μίλησε επί περίπου μιάμιση ώρα για τη ζωή του, αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία, στη χρήση κάνναβης αλλά και στα προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει από το 2021.

«Στιγμή τυφλής οργής»

Μέσω δήλωσης που διάβασε ο συνήγορός του, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μια «στιγμή τυφλής οργής» που συνεχίζει να τον στοιχειώνει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του, επιμένοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 36χρονου ελεγκτή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία μέλη της οικογένειας του Σερκάν Τσαλάρ ύψωσαν φωτογραφίες του θύματος μέσα στη δικαστική αίθουσα. Όπως ανέφερε ένας από τους αδελφούς του, στόχος τους ήταν να καταστήσουν σαφές ότι, παρά την απουσία του, ο Σερκάν εξακολουθεί να είναι παρών στη διαδικασία. «Το πνεύμα του είναι εδώ», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Ένταση κατά την προβολή βίντεο από τι στιγμή της επίθεσης

Η ένταση κορυφώθηκε όταν προβλήθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή του ελέγχου των στοιχείων του κατηγορουμένου, την έντονη λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε και τελικά την επίθεση στον ελεγκτή. Σύμφωνα με το ARD, οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στην αίθουσα, με ορισμένους συγγενείς να αποχωρούν εμφανώς συγκλονισμένοι.

Το βασικό νομικό ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει τη δίκη αφορά το κατά πόσο η πράξη συνιστά θανατηφόρα σωματική βλάβη ή εάν προκύπτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βαρύτερη κατηγορία, όπως ανθρωποκτονία. Σε περίπτωση καταδίκης για την κατηγορία που αντιμετωπίζει σήμερα, ο 26χρονος κινδυνεύει με πολυετή κάθειρξη, ενώ ενδεχόμενη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα μπορούσε να επιφέρει ακόμη και ισόβια ποινή.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με την ολοκλήρωσή της να τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιουλίου. Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει τη γερμανική κοινωνία, καθώς ο θάνατος του Σερκάν Τσαλάρ είχε προκαλέσει κύμα θλίψης και οργής σε ολόκληρη τη χώρα.