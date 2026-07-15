Γιαμάλ: Τι του είπε η σύντροφος του πριν τον ημιτελικό με την Γαλλία

Η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και όπως είναι λογικό οι ποδοσφαιριστές της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Εκτός από τους παίκτες της «ρόχα», πολύ χαρούμενη φαίνεται να είναι η σύντροφος του Λαμίν Γιαμάλ, Ινές Γκαρσία Σάντος, καθώς θα δει από κοντά τον αγαπημένο της στον τελικό της Νέας Υόρκης αλλά και θα δει τους αγαπημένους της καλλιτέχνες από κοντά.

Η 21χρονη, είναι θαυμάστρια των BTS, Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ. Όλοι αυτοί θα εμφανιστούν στο ημίχρονο του τελικού για να ψυχαγωγήσουν το κοινό και η σύντροφος του Ισπανού αστέρα δεν θέλει να χάσει αυτή την ευκαιρία.

Μάλιστα η γνωστή influencer, φρόντισε να στείλει το δικό της μήνυμα στον Γιαμάλ ενόψει ημιτελικού. Συγκεκριμένα δήλωσε «Αγάπη μου, κάνε οτι χρειάζεται για να φτάσεις στον τελικό. Με ακούς. Ότι χρειάζεται», εκφράζοντας την έντονη επιθυμία της να βρεθεί και αυτή στην Νέα Υόρκη.

Η ιστορία της με τον Γιαμάλ

Η Ινές Γκαρσία Σάντος , φαίνεται να έχει εδώ και καιρό δεσμό με τον Γιαμάλ και σε συνέντευξη της μοιράστηκε το πως γνώρισε τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.



«Πιθανότατα περιμένετε κάποια τέλεια, τρελή ιστορία αγάπης. Κάτι σαν να τον γνώρισα τυχαία σε ένα κατάστημα, όπως υποτίθεται ότι έγινε... Τον σωτήρα μου, τον ήρωά μου. Η αληθινή ιστορία είναι η εξής: 3, 2, 1... social media!»