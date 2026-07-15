Γαλλία - Ισπανία: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του βασιλικού ζευγαριού της Ισπανίας

Σε ντελίριο ενθουσιασμού βρέθηκε το βασιλικό ζευγάρι της Ισπανίας μετά την πρόκριση της στον τελικό του Μουντιάλ, αφού επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας η οποία επιστρέφει σπίτι της.

Πιο συγκεκριμένα ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λενόρ και η μικρότερη κόρη τους, Ιφάντα Σοφία, παρακολούθησαν όλοι μαζί την σημαντική αναμέτρηση της ιβηρικής ομάδας κόντρα στους «τρικολόρ» και δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους για την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.

Μάλιστα λίγο νωρίτερα η βασιλική οικογένεια άσκησε τα βασιλικά της καθήκοντα, καθώς έκαναν την απονομή των βραβείων «Πριγκίπισσα της Χιρόνα». Έτσι αφού τελείωσαν με τις υποχρεώσεις τους γύρισαν σπίτι και είδαν την νίκη της Ισπανίας φορώντας την φανέλα της ομάδας. Αυτή την στιγμή μοιράστηκαν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο ίνσταγκραμ λέγοντας «Η Ισπανία είναι στον τελικό! Αποδείξατε ξανά γιατί είστε μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε το τρόπαιο. Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε αυτή τη διαδρομή. Πάμε για τον τίτλο!»