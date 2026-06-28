Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μια παλιά φωτογραφία ξύπνησε μνήμες – «Μου λείπεις πολύ...»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, γυρίζοντας τον χρόνο τριάντα χρόνια πίσω και θυμούμενος μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο πλευρό της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Με αφορμή μια παλιά και πολύ γνώριμη φωτογραφία από το αεροδρόμιο, ο γιος της αξέχαστης ηθοποιού περιέγραψε τη στιγμή που εκείνη αναχωρούσε για το εξωτερικό, προκειμένου να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Όπως εξομολογήθηκε, η εικόνα αυτή παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του, παρά το πέρασμα τριών δεκαετιών.

«Σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη μέρα...»

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Πέρασαν κιόλας τριάντα ολόκληρα χρόνια… Σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη μέρα στο αεροδρόμιο. Η μητέρα μου ανεβαίνει τα σκαλιά του αεροπλάνου για ένα δύσκολο ταξίδι στο εξωτερικό, έχοντας απέναντί της τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Κανείς μας τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο βαθιά θα χαρασσόταν εκείνη η στιγμή στη μνήμη μας».

Η φωτογραφία αυτή είναι μια εικόνα γεμάτη αγωνία, μια στιγμή που ο χρόνος άφησε ανέπαφη μέσα στην ψυχή μου.

Ο ίδιος εξήγησε πως βρισκόταν δίπλα της εκείνη τη στιγμή και πως, τριάντα χρόνια αργότερα, συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Η αναφορά στον Κλεισθένη και το μήνυμα στην Αλίκη

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε και στον αγαπημένο φωτογράφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τον Κλεισθένη, ο οποίος, όπως σημείωσε, στάθηκε στο πλευρό της από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, δημιουργώντας μέσα από τον φακό του ένα μοναδικό φωτογραφικό αρχείο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, αφιέρωσε στη μητέρα του ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια και έγραψε με συγκίνηση:

«Όπου και να είσαι να νιώθεις την αγάπη μου. Μου λείπεις πολύ...».

Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν μηνύματα αγάπης και να θυμηθούν τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου.