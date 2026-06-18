Άννα Φόνσου: «Η Αλίκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστρια»

Η Άννα Φόνσου βρέθηκε στα εγκαίνια του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μίλησε για τη σχέση που είχε με την αξέχαστη πρωταγωνίστρια. «Είμαι πολύ ευχαριστημένη που έφτιαξαν αυτό το καμαρίνι, γιατί η Αλίκη υπήρξε φίλη μου, αλλά φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστριά μου. Εκεί που είναι θα είναι πολύ ευτυχισμένη που είμαστε όλοι εδώ για να την τιμήσουμε.

Στο καμαρίνι δεν έβαλαν δικά μου πράγματα από την Αλίκη, αν και έχω πολλά. Δεν μου ζήτησε κανείς, αλλιώς θα έδινα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Συγγνώμη γιαγιά, αλλά μου αρέσει η Βουγιουκλάκη»

Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της μεγάλης μας πρωταγωνίστρια και η Φόνσου θέλησε να μοιραστεί κάτι που της είχε πει η εγγονή της όταν ήταν 3 χρόνων. «Όταν παίζονται ταινίες της Αλίκης στην τηλεόραση, κάνουν τα πιο πολλά νούμερα.

Η εγγονή μου, όταν της είπα ποια ηθοποιόςσου αρέσει και ήταν τότε τριών χρόνων μου είπε “συγγνώμη γιαγιά, αλλά μου αρέσει η Βουγιουκλάκη”».