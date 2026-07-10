Γιατί οι καύσωνες επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες

Η κλιματική αλλαγή και οι ολοένα και πιο συχνοί καύσωνες αποτελούν μια δοκιμασία αντοχής για όλους τους ανθρώπους, όμως οι επιπτώσεις τους είναι διαφορετικές για κάθε φύλο.

Επιστημονικές μελέτες, όπως αυτές που δημοσιεύονται στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet, επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία τους κατά τη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών.

Η πραγματικότητα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική αντίληψη, αλλά θεμελιώνεται με βάση σαφείς βιολογικούς, ορμονικούς και κοινωνιολογικούς παράγοντες που καθιστούν το γυναικείο σώμα πιο ευάλωτο στη ζέστη.

Οι βιολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών

Σε καθαρά φυσιολογικό επίπεδο, το γυναικείο σώμα διαχειρίζεται τη θερμότητα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από το ανδρικό. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως «θερμορρυθμιστική διαίρεση», σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που το σώμα αποβάλλει τη ζέστη. Οι γυναίκες διαθέτουν λιγότερο ενεργούς ιδρωτοποιούς αδένες, πράγμα που σημαίνει ότι ιδρώνουν αργότερα και σε υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία σε σχέση με τους άνδρες. Η μειωμένη παραγωγή ιδρώτα δυσχεραίνει τη φυσική ψύξη του σώματος μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Επιπλέον, το φυσικά υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους των γυναικών λειτουργεί ως ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα που εγκλωβίζει τη θερμότητα στο εσωτερικό του σώματος. Λόγω του μικρότερου μεγέθους σώματος, της μικρότερης καρδιάς και του χαμηλότερου όγκου αίματος, το γυναικείο καρδιαγγειακό σύστημα διαθέτει μικρότερες εφεδρείες.

Για να επιτευχθεί η ψύξη, το σώμα αναγκάζεται να μεταφέρει γρήγορα το αίμα προς το δέρμα, προκαλώντας πτώση της αρτηριακής πίεσης, έντονη ζαλάδα, εξάντληση και τεράστια καρδιαγγειακή καταπόνηση.

Ορμονικές διακυμάνσεις και στάδια ζωής

Οι συνεχείς ορμονικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας επηρεάζουν δραματικά το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, και συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό του, η αύξηση της προγεστερόνης ανεβάζει τη βασική θερμοκρασία του σώματος, κάνοντας τη ζέστη ακόμα πιο ανυπόφορη.

Παράλληλα, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην έλλειψη σιδήρου λόγω της περιόδου, γεγονός που σε συνθήκες καύσωνα μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη σωματική κατάρρευση και ακραία κόπωση.

Η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση αποτελούν δύο ακόμα εξαιρετικά ευάλωτες περιόδους. Στην εγκυμοσύνη, ο μεταβολικός ρυθμός και ο όγκος του αίματος αυξάνονται σημαντικά, αναγκάζοντας την καρδιά να εργάζεται πολύ πιο σκληρά για να κρατήσει το σώμα δροσερό.

Στην εμμηνόπαυση, η απότομη πτώση των οιστρογόνων αποσταθεροποιεί πλήρως το θερμορυθμιστικό σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γνωστές εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις να γίνονται πολύ πιο έντονες και εξαντλητικές κατά τη διάρκεια των θερμών ημερών.

Οι κοινωνικές ανισότητες και ο παράγοντας της ηλικίας

Πέρα από τη βιολογία, οι κοινωνικοί ρόλοι και οι οικονομικές συνθήκες εντείνουν την έμφυλη αυτή ανισότητα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των μελών της οικογένειας, δραστηριότητες που συχνά συνεχίζουν να εκτελούν ακόμη και κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Επιπλέον, επειδή οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες, είναι πολύ πιο πιθανό να φτάσουν σε προχωρημένη ηλικία ζώντας μόνες τους. Η μοναξιά στην τρίτη ηλικία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου κατά τη διάρκεια των καυσώνων, καθώς οι ηλικιωμένες γυναίκες συχνά δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να προστατευτούν αποτελεσματικά από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Το μεγαλύτερο σφάλμα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι να θεωρήσουμε ότι η έλλειψη εμφανούς εφίδρωσης σημαίνει ότι το σώμα δεν υποφέρει. Επειδή οι γυναίκες ιδρώνουν λιγότερο, ο κίνδυνος θερμοπληξίας και αφυδάτωσης παραμένει κρυφός και μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά με λιποθυμία ή καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τα πρώτα σημάδια της θερμικής εξάντλησης και να λαμβάνουμε άμεσα μέτρα προστασίας. Η επαρκής ενυδάτωση, η αποφυγή της σωματικής κόπωσης κατά τις μεσημεριανές ώρες και η ιδιαίτερη μέριμνα για τις έγκυες ή ηλικιωμένες γυναίκες του περιβάλλοντός μας αποτελούν τα πρώτα και πιο κρίσιμα βήματα για την ασφάλειά τους.