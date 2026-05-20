Γυναίκα Στάθη Μαντζώρου: «Η υγεία του παραμένει σταθερή, αν και η εξέλιξη προχωρά με αργούς ρυθμούς»

Η σύζυγος του ηθοποιού, Στάθη Μαντζώρου, Αντωνία έγραψε μια ευχαριστήρια επιστολή προς όλους όσοι στηρίζουν τον αγώνα του άντρα της να επιστρέψει σε μια κανονικότητα μετά από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη τον Αύγουστο του 2025. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν εκείνος που κοινοποίησε την επιστολή η οποία αναφέρει: «Με την παρούσα δημοσίευση αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.

Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη».

«Η οικογένεια περνά δύσκολες καταστάσεις»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και έστειλε το δικό του μήνυμα αγάπης και στήριξης προς τον συνάδελφό του. «Όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια το ΤΑΣΕΗ είναι πολύ κοντά στα δοκιμαζόμενα μέλη του και αυτή την περίοδο, αφού έχουμε το πρόβλημα με τον αγαπημένο μας τον Στάθη τον Μαντζώρο, βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με τη γυναίκα του, η οποία και μας ζήτησε να δημοσιοποιήσουμε αυτή τη δημόσια επιστολή της.

Έτσι και κάναμε, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από συναδέλφους ηθοποιούς και από άλλους ανθρώπους, για να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την οικογένειά του, γιατί περνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις, αφού βρίσκεται στον ενδέκατο μήνα αυτής της μεγάλης δοκιμασίας και αυτό που παίρνουμε σαν μήνυμα, είναι ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια είναι κάτι που μπορεί να νικήσει πολλές δύσκολες καταστάσεις».