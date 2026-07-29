Γουδή: Χειροπέδες σε τρία άτομα για την φωτιά στο Μπάντμιντον

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton), καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία πραγματοποίησε εκτεταμένη ανακριτική έρευνα, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και προχωρώντας σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων, με τη συμμετοχή δέκα έμπειρων στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, σε εκτέλεση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στενής συνεργασίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Η Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνει ότι συνεχίζει με συνέπεια το έργο της για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό μέσο, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών κάθε περιστατικού και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.