4 συλλήψεις για φωτιές και απόπειρες εμπρησμών σε Αττική και Μεσσηνία: Δείτε σε ποιες περιοχές

Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υποθέσεις πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας στην Αττική και τη Μεσσηνία.

Οι υποθέσεις

Στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, ημεδαπός, ηλικίας 59 ετών, συνελήφθη από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και περί ώρα 08:58, κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Από τις εργασίες προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν σε ανάφλεξη και εκδήλωση πυρκαγιάς. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.

Στη Δροσιά Αττικής, ημεδαπός, ηλικίας 41 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σήμερα και περί ώρα 09:50, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας. Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε κοπή μετάλλων με χρήση τροχού, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός, πλησίον δασικής έκτασης. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας, ημεδαπός, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας, για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια σήμερα και περί ώρα 10:56. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου 25 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, συνελήφθη ημεδαπός στον πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και περί ώρα 13:46, σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.

236 συλλήψεις από τις αρχές του 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 906.550,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 236 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 208 (88,14%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη ενεργοποίηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καθώς αυτές τις ημέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.