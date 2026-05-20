Η ΔΕΗ μπαίνει στη σταθερή τηλεφωνία προσφέροντας έξτρα υπηρεσία στα προγράμματα ΔΕΗ Fiber

Η ΔΕΗ συνεχίζει την επέκτασή της στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, ανακοινώνοντας ένα πρόγραμμα που προσφέρει και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες των προγραμμάτων ΔΕΗ Fiber. Με 4 ευρώ το μήνα εξτρά, η εταιρεία προσθέτει στην παροχή του χρήστη και σταθερή τηλεφωνία, δίνοντας έτσι μια επιπλέον επιλογή και λύση.



Η τεχνολογία

Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH). O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης, δήλωσε σχετικά: «Με την προσθήκη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Add On), το ΔΕΗ Fiber ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που προσφέρει, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στους πελάτες, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε το υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες με προσιτές τιμές και υψηλή ποιότητα εμπειρίας».



Σταθερή τηλεφωνία νέας γενιάς

Το βασικό Add On της νέας υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Add On με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς. Υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, με επιλογή διατήρησης του ίδιου αριθμού ή νέας αριθμοδότησης, αναγνώριση κλήσης, προώθηση, αναμονή κλήσης και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας πλήρη και οικεία εμπειρία χρήσης για τον τελικό πελάτη. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται εύκολα μέσω μιας απλής αίτησης, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber.



Το internet της ΔΕΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές €17,90, €19,90 και €52,90 αντίστοιχα και όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση και προσιτές τιμές.



Διαθεσιμότητα σε 42 περιοχές της Ελλάδας

Από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχει περάσει το δίκτυο 100% οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση σε 42 περιοχές, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές.