Η διαλειμματική νηστεία κάνει καλό, αλλά το πραγματικό όφελος δεν βρίσκεται στην καύση λίπους

Η διαλειμματική νηστεία έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με καλύτερη υγεία, μικρότερο κίνδυνο νόσων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το βασικό μυστικό βρίσκεται στην ενεργοποίηση της καύσης λίπους, όταν λείπει η τροφή. Νέα μελέτη όμως έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα, δείχνοντας ότι το πραγματικό όφελος ίσως δεν βρίσκεται τόσο στην καύση λίπους, όσο στην ικανότητα του οργανισμού να τη σταματά, όταν το φαγητό επιστρέφει.

Η έκπληξη: η καύση λίπους δεν ήταν απαραίτητη

Η έρευνα έγινε στο μικροσκοπικό σκουλήκι Caenorhabditis elegans, έναν οργανισμό που χρησιμοποιείται συχνά στη βιολογία της γήρανσης, επειδή μοιράζεται πολλούς βασικούς μηχανισμούς με πιο σύνθετα ζώα. Αν και δεν είναι άνθρωπος, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός και πώς επηρεάζεται η διάρκεια ζωής.

Οι επιστήμονες υπέβαλαν τα ζώα σε 24 ώρες νηστείας νωρίς στην ενήλικη ζωή τους και στη συνέχεια τα ξανατάισαν. Διαπίστωσαν ότι αυτό το σύντομο πρωτόκολλο αύξησε τη μέση διάρκεια ζωής κατά περίπου 41%, ενώ τα ζώα παρέμειναν πιο δραστήρια και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η εικόνα αυτή συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι οι περίοδοι στέρησης τροφής μπορούν να ενεργοποιούν προστατευτικούς μηχανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, τα αποθέματα τριγλυκεριδίων μειώθηκαν έντονα, κάτι αναμενόμενο, αφού ο οργανισμός στρέφεται στο αποθηκευμένο λίπος για ενέργεια. Όταν όμως το φαγητό επανήλθε, τα αποθέματα λίπους αποκαταστάθηκαν γρήγορα. Αυτό έδειξε ότι ο οργανισμός δεν ωφελείται μόνο επειδή «καίει», αλλά και επειδή ξέρει να επιστρέφει σε κατάσταση ισορροπίας.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν άλλο. Οι ερευνητές μπλόκαραν γενετικά βασικά στάδια της λιποδιάσπασης και της οξείδωσης λιπαρών οξέων, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία το λίπος μετατρέπεται σε καύσιμο. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να μειώσει τα οφέλη της νηστείας. Όμως δεν συνέβη. Τα ζώα συνέχισαν να ζουν περισσότερο μετά τη νηστεία, ακόμη και όταν η καύση λίπους είχε διαταραχθεί. Με απλά λόγια, η ενεργοποίηση της καύσης λίπους δεν φάνηκε απαραίτητη για τη μακροζωία. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι μηχανισμοί μπορεί να στηρίζουν τον οργανισμό στη διάρκεια της νηστείας, όπως η χρήση γλυκογόνου ή αμινοξέων για ενέργεια.

Ο μοριακός «διακόπτης» που επαναφέρει τον οργανισμό

Στη συνέχεια οι επιστήμονες στράφηκαν σε έναν παράγοντα που ονομάζεται NHR-49. Πρόκειται για πρωτεΐνη που λειτουργεί σαν διακόπτης γονιδίων και βοηθά στην ενεργοποίηση της καύσης λίπους όταν λείπει τροφή. Στα θηλαστικά υπάρχουν αντίστοιχοι μηχανισμοί που ελέγχουν τον μεταβολισμό. Η ομάδα ανακάλυψε ότι ένας άλλος παράγοντας, η πρωτεΐνη KIN-19, είναι απαραίτητος για να απενεργοποιείται ο NHR-49 όταν τελειώνει η νηστεία και επιστρέφει η τροφή. Αν αυτός ο μηχανισμός μπλοκαριστεί, ο οργανισμός μένει παγιδευμένος σε μια κατάσταση μόνιμης καύσης λίπους, σαν να συνεχίζει να νηστεύει ενώ τρώει κανονικά.

Αυτό είχε κόστος. Τα ζώα εμφάνισαν χαμηλότερα ενεργειακά αποθέματα, προβλήματα στη λειτουργία των μιτοχονδρίων – των «εργοστασίων» ενέργειας των κυττάρων – και αδυναμία να ανακτήσουν φυσιολογικά επίπεδα ATP, του βασικού ενεργειακού μορίου. Το πιο σημαντικό: σχεδόν έχασαν τα οφέλη της νηστείας σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, η συνεχής ενεργοποίηση του μεταβολικού στρες δεν είναι καλό πράγμα. Ο οργανισμός φαίνεται να χρειάζεται εναλλαγή: περίοδο πίεσης και μετά περίοδο ανάκαμψης. Αυτό θυμίζει όσα γνωρίζουμε και για την άσκηση: η προπόνηση ωφελεί, αλλά μόνο όταν ακολουθεί αποκατάσταση.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι η εργασία έγινε σε σκουλήκια και δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτόματα στους ανθρώπους. Ωστόσο, οι βασικοί μεταβολικοί δρόμοι είναι παρόμοιοι, κάτι που σημαίνει ότι οι βασικές αρχές μπορεί να ισχύουν και σε πιο σύνθετους οργανισμούς. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν και σε θηλαστικά, θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τη διαλειμματική νηστεία και άλλες δίαιτες. Ίσως δεν αρκεί απλώς να μπαίνει το σώμα σε κατάσταση καύσης λίπους. Ίσως εξίσου σημαντικό είναι να βγαίνει σωστά από αυτήν.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένα πολύ αυστηρά ή παρατεταμένα πρωτόκολλα νηστείας δεν ταιριάζουν σε όλους και μερικές φορές οδηγούν σε κόπωση, ορμονικές διαταραχές ή δυσκολία ανάκαμψης. Η μεταβολική ευελιξία – η ικανότητα να περνάς από τη στέρηση στην επάρκεια χωρίς να «κολλάς» σε μία κατάσταση – ίσως είναι το πραγματικό κλειδί.