Πρόστιμο «μαμούθ» 1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google

Πρόστιμο αναμένεται να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος του κολοσσού της Google για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ψηφιακές αγορές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euronews, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σε ανώνυμες δηλώσεις τους σε γερμανικά μέσα έκαναν γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιβάλλει πρόστιμο 1 δισ. ευρώ και ότι η ανακοίνωση των κυρώσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Το πρόστιμο αφορά σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και συγκεκριμένα βασίζεται σε δύο έρευνες που έχουν διεξαχθεί για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχει η εταιρεία, με τις διαδικασίες διερεύνησης να έχουν εκκινήσει από την Κομισιόν από τον Μάρτιο του 2024. Η πρώτη έρευνα εξετάζει κατά πόσο η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα των διαδικτυακών αναζητήσεων, ενώ η δεύτερη αφορά την πρακτική της να εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να προωθούν εναλλακτικούς τρόπους λήψης των εφαρμογών τους εκτός του Google Play Store.



Από το Euronews σημειώνεται πως μέχρι στιγμής τόσο η Google όσο και η Κομισιόν δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως επί του θέματος.