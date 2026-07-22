H EE πιέζει την Google για τον ανταγωνισμό του ΑΙ στο Android

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει την πίεση προς τη Google για να «ανοίξει» το Android και τα δεδομένα αναζήτησης σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Digital Markets Act (DMA).



Τι ζητά η ΕΕ από τη Google

Με βάση τις νέες δεσμευτικές οδηγίες, η Κομισιόν καλεί τη Google να επιτρέψει σε τρίτες εφαρμογές AI (από chatbots μέχρι φωνητικούς βοηθούς) να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του Android, οι οποίες μέχρι σήμερα αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα από το δικό της οικοσύστημα, όπως το Gemini. Παράλληλα, απαιτεί από την εταιρεία να μοιραστεί με ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης ανώνυμα δεδομένα αναζήτησης που σήμερα συλλέγει και εκμεταλλεύεται σε μεγάλη κλίμακα το Google Search, ώστε οι τρίτοι πάροχοι να μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εκπαιδεύσουν δικά τους μοντέλα AI.



Deadlines και πλαίσιο του DMA

Οι υποχρεώσεις αυτές βασίζονται στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τους «gatekeepers» της ψηφιακής οικονομίας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Google πρέπει να διασφαλίσει μέχρι τον Ιούλιο του 2027 ότι οι χρήστες Android θα μπορούν να επιλέγουν και να ενεργοποιούν τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της προτίμησής τους και όχι μόνο τις υπηρεσίες της ίδιας. Έως τον Ιανουάριο του 2027, οι ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικά δεδομένα αναζήτησης, υπό δίκαιους όρους, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανοικτού οικοσυστήματος όπου η Google δεν θα έχει αποκλειστικό πλεονέκτημα.



Πρόσβαση στα δεδομένα του Android για τους ανταγωνιστές

Τα μέτρα της ΕΕ στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν ότι οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες AI μπορούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με εφαρμογές και λειτουργίες σε συσκευές Android. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας εναλλακτικός βοηθός όπως ένα τρίτο chatbot θα πρέπει να μπορεί να στέλνει email μέσω της προεπιλεγμένης εφαρμογής του χρήστη, να παραγγέλνει φαγητό από εφαρμογές delivery ή να μοιράζεται φωτογραφίες με επαφές, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιεί σήμερα το Gemini. Η Επιτροπή έχει ανοίξει διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τα μέσα Μαΐου για να λάβει σχόλια από τρίτους παρόχους, πριν οριστικοποιήσει την απόφαση της για το αν οι προτεινόμενες αλλαγές της Google επαρκούν για συμμόρφωση με το DMA.



Πίεση για δεδομένα αναζήτησης

Εκτός από το Android, η ΕΕ απαιτεί από τη Google να ανοίξει «ανωνυμοποιημένα δεδομένα ανάλυσης» και logs αναζήτησης σε ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης και AI chatbots. Η Επιτροπή θεωρεί ότι χωρίς πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, οι εναλλακτικές πλατφόρμες δεν μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα που να ανταγωνίζονται σε ποιότητα και ακρίβεια τις υπηρεσίες της Google, ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως gatekeeper στην αγορά της online αναζήτησης.



Τι σημαίνει για τους χρήστες

Αν οι προτάσεις της Κομισιόν εφαρμοστούν όπως έχουν περιγραφεί, οι χρήστες του Android στην Ευρώπη θα μπορούν σε λίγα χρόνια να επιλέγουν πιο ελεύθερα ποιον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιούν στο τηλέφωνό τους, βλέποντας υπηρεσίες όπως τα ChatGPT ή Perplexity να ενσωματώνονται πιο "βαθιά" στο λειτουργικό. Ταυτόχρονα, μικρότερες μηχανές αναζήτησης και startups θα έχουν πρόσβαση σε πολύτιμα, ανωνυμοποιημένα δεδομένα, δίνοντάς τους καλύτερες πιθανότητες να χτίσουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες χωρίς να εξαρτώνται πλήρως από τα οικοσυστήματα των μεγάλων της αγοράς.