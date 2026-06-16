Η κακή διατροφή αποδυναμώνει την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις βακτηριακές λοιμώξεις

Η υπερβολική κατανάλωση λιπαρών τροφίμων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα του οργανισμού να προστατεύεται από βακτηριακές λοιμώξεις, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο το βάρος ή τον μεταβολισμό, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αρσενικά ποντίκια, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συσσώρευση διατροφικού λίπους στον οργανισμό επηρεάζει αρνητικά τη δράση συγκεκριμένων ανοσοκυττάρων. Πρόκειται για τα ουδετερόφιλα, τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και κινητοποιούνται άμεσα όταν εμφανιστεί λοίμωξη, με στόχο την καταστροφή των βακτηρίων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Immunology από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, καταλήγει ότι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορούν να μειώσουν τη λειτουργικότητα αυτών των κυττάρων, αποδυναμώνοντας έτσι την άμεση ανοσολογική απόκριση του οργανισμού.

Δες πώς η διατροφή επηρεάζει το ανοσοποιητικό και ποιοι μηχανισμοί κρύβονται πίσω από αυτή τη σύνδεση.