Υγεία Δίαιτα Διατροφή Σας είναι χρήσιμα

Η κετογονική διατροφή συνδέεται με προβλήματα στη γλυκόζη και λιπώδες ήπαρ

Πρόσφατα πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η διατροφή τύπου keto μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσανεξία στη γλυκόζη.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στα social media, η keto έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη σε εντυπωσιακές συνταγές — από τοστ με αβοκάντο και τραγανό τυρί μέχρι ζυμαρικά κολοκυθιού με βούτυρο και μπέικον. Η τάση αυτή προβάλλεται ως ένας «έξυπνος» τρόπος απώλειας βάρους, με πολλά λιπαρά και ελάχιστους υδατάνθρακες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με αυτή τη διατροφή συνοδεύεται από σημαντικούς μεταβολικούς κινδύνους. Η δυσανεξία στη γλυκόζη και οι επιβαρυντικές επιδράσεις στο συκώτι είναι ζητήματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, ειδικά όταν η διατροφή χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Δες τι δείχνουν αναλυτικά τα ευρήματα και γιατί οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Δίαιτα Διατροφή Σας είναι χρήσιμα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader