Η κετογονική διατροφή συνδέεται με προβλήματα στη γλυκόζη και λιπώδες ήπαρ

Στα social media, η keto έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη σε εντυπωσιακές συνταγές — από τοστ με αβοκάντο και τραγανό τυρί μέχρι ζυμαρικά κολοκυθιού με βούτυρο και μπέικον. Η τάση αυτή προβάλλεται ως ένας «έξυπνος» τρόπος απώλειας βάρους, με πολλά λιπαρά και ελάχιστους υδατάνθρακες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με αυτή τη διατροφή συνοδεύεται από σημαντικούς μεταβολικούς κινδύνους. Η δυσανεξία στη γλυκόζη και οι επιβαρυντικές επιδράσεις στο συκώτι είναι ζητήματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, ειδικά όταν η διατροφή χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Δες τι δείχνουν αναλυτικά τα ευρήματα και γιατί οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου!